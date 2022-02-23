Rocket закрывает свой сервис на европейских рынках

Украинская foodtech-компания Rocket сворачивает деятельность в странах ЕС и оптимизирует бизнес в Украине. В Украине сервис продолжит работу.

Об этом сообщает AIN.UA.

Компания Rocket полностью прекращает работу в европейских странах. До этого момента Rocket запускалась в городах Нидерландов, Франции, Португалии, Испании, Венгрии и на Кипре.

Основной причиной стало отсутствие должного объема инвестиций, что делает невозможным дальнейшее развитие бизнеса в европейских странах.

"Нам досадно сообщать об остановке деятельности в Европе. Бренд Rocket создала отличная команда, которая смогла вывести продукт в ТОП-7 наиболее скачиваемых приложений для доставки еды в Европе, построить качественные отношения с партнерами, курьерами и клиентами. Мы создавали проект из Украины, который может быть успешным не только в нашей стране, но и на рынках ЕС, чтобы показать, что в Украине умеют делать классные проекты. Сегодня мы делаем все возможное, чтобы сохранить бизнес в Украине и продолжить развитие", — комментируют Алексей Юхимчук и Станислав Дима, кофаундеры Rocket.

При этом компания продолжит работать в Украине. Недавно Rocket вынуждена перейти на самообеспечение, поэтому основная задача команды, как утверждают соучредители, – удержать весь проект на плаву.

Кофаундеры компании продолжат поиск инвестора, чтобы сохранить украинскую часть бизнеса. Для сохранения бизнеса в Украине компания минимизирует издержки, оптимизирует размеры команд, отменяет услугу ночной доставки.

При этом, как уточнили в компании, стоимость доставки остается на прежнем уровне.

Проект Dark Kitchen, как утверждают в Rocket, самодостаточен и работает без дополнительных инвестиций с декабря 2021 года.

В компании также уверяют, что работники, вынужденные покинуть команду, получают помощь: HR-специалисты помогают им составить резюме, дают рекомендации по поиску новой работы, проводят карьерные консультации.

Напомним, в конце декабря 2021 - начале января 2022 года в Rocket прошла волна сокращений. Официальная причина – якобы изменения рынка и уменьшение финансирования, в связи с которыми возникла необходимость изменить финансовые планы и искать дополнительные инвестиции.