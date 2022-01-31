В украинском офисе Rocket массовые сокращения: уменьшили финансирование — СМИ

Компания Rocket, занимающаяся доставкой продуктов и еды, в декабре 2021 – январе 2022 года сократила более 50 человек. Об этом сообщает DOU.

Сокращение коснулось бэк- и фронт-офиса, tech команды. 40% из общего количества попавших под этот процесс – технические специалисты. В пресс-службе компании объяснили сокращение изменениями рынка и уменьшением финансирования.

Rocket специализируется на услугах доставки еды и продуктов с помощью мобильного приложения. Пользователь заказывает онлайн-доставку из партнерских магазинов и заведений питания.

Офисы компании действуют в Киеве и Виннице, в других городах — только представители. В 2019 году в Киеве Rocket открыла кухню, работающую только по заказу онлайн – так называемая dark kitchen. На июль 2021 года в столице действовало уже пять таких кухонь.

В 2020 году компания попала в топ-30 украинских стартапов по версии Forbes, заняв 14 место. Оценка Rocket, по данным издания, составила 50-100 миллионов долларов США.

До этого сокращения в Украине, не считая курьеров, работали более 400 сотрудников компании.

Напомним, СМИ сообщали, что немецкие правоохранители подозревают инвестора Rocket Тимура Рохлина в причастности к крупной афере с использованием псевдоинвестиционных площадок, ущерб от которой оценивается в десятки миллионов евро.

По данным следствия, группа украинцев и иностранцев в 2017−2020 годах выманивала у европейцев средства, предлагая им инвестировать в различные активы и обещая рост вложений в 100 и более раз.

Правоохранители заявили, что когда клиенты хотели вывести деньги, им звонили якобы представители торговых платформ, требуя перечислить сбор за обслуживание и комиссию за обналичивание в размере 15% от суммы. Однако после внесения оплаты аккаунты инвесторов блокировались, а деньги присваивали себе мошенники.

После публикации расследования об инвесторе сервиса доставки еды Rocket Тимуре Рохлине интернет-издание Dev.ua подверглось DDOS-атаке. Delo.ua обратилось к компании Rocket за комментариями относительно данной ситуации. В ней заявили, что не имеют отношения к DDоS-атаке на издание Dev.ua. и не могут "комментировать события, которые касаются третьих лиц — клиентов, инвесторов и их родственников".