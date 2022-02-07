Одного из основателей украинской компании Rocket арестовали в Израиле — СМИ

В декабре 2021 года в Израиле арестовали одного из основателей украинской компании Rocket Тимура Рохлина. Правоохранители задержали бизнесмена по требованию Германии. Об этом сообщает издание DOU со ссылкой на израильское СМИ Posta.

Выяснилось, что в Германии Рохлина подозревают в организации мошеннической схемы, из-за которой немецкие инвесторы понесли убытки. Именно по этому делу немецкие власти потребовали экстрадиции украинского бизнесмена, однако в Украине на момент ареста Рохлина эта информация осталась незамеченной.

Арест Рохлина подтвердил адвокат из Израиля Эли Гервиц, который обнаружил соответствующею подтверждающею информацию. Он также выяснил, что судебное заседание в отношении Рохлина назначено на 8 февраля.

Инвестора Rocket задержали перед тем, как он собирался вернуться в Украину самолетом. Примечательно, что возвращался он из-за расследования, которое также проводят украинские правоохранительные органы.

Отметим, что арест Рохлина совпадает с началом финансовых трудностей в компании Rocket. Из-за экономических проблем компания начала сокращать штат в декабре-январе.

Многие сотрудники, которые уволились, так и не получили свою заработную плату, что подтвердили в компании.

О причастности Тимура Рохлин к многомиллионному мошенничеству и в DDoS-атаке на СМИ сообщали еще в сентябре 2021 года.

Среди других лиц, подозреваемых в причастности к ней, называются граждане Украины Андрей Курочкин, Юрий Копачевский, Игорь Козленко и граждане Израиля Михаэль Чеботарь, Максим Барановский-Рафаэль и Тимур Рохлин.

Расследование начато и в Украине с подачи прокуратуры Бамберга. По данным следствия, группа украинцев и иностранцев в 2017−2020 годах выманивала у европейцев средства, предлагая им инвестировать в различные активы и обещая рост вложений в 100 и более раз.

Напомним, Рохлин вложил свои деньги в сервис по доставке еды Rocket в 2019 году. При этом в настоящее время ее основной собственник — кипрская компания "Тисеа Фреш Фуд Лтд". А основным бенефициаром является Игорь Рохлин.