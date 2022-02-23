Rocket закриває свій сервіс на європейських ринках

Українська foodtech-компанія Rocket згортає діяльність у країнах ЄС та оптимізує бізнес в Україні. В Україні сервіс продовжить роботу.

Про це повідомляє AIN.UA.

Компанія Rocket повністю припиняє роботу у європейських країнах. До цього моменту Rocket запускалася у містах Нідерландів, Франції, Португалії, Іспанії, Угорщини та на Кіпрі.

Основною причиною стала відсутність належного обсягу інвестицій, що унеможливлює подальший розвиток бізнесу в європейських країнах.

"Нам прикро повідомляти про зупинення діяльності в Європі. Бренд Rocket створила відмінна команда, яка змогла вивести продукт у ТОП-7 додатків для доставки їжі в Європі, побудувати якісні відносини з партнерами, кур'єрами та клієнтами. Ми створювали проєкт з України, який може бути успішним не лише в нашій країні, а й на ринках ЄС, щоб показати, що в Україні вміють робити класні проєкти. Сьогодні ми робимо все можливе, щоб зберегти бізнес в Україні та продовжити розвиток", – коментують Олексій Юхімчук та Станіслав Діма, кофаундери Рокет.

При цьому компанія продовжуватиме працювати в Україні. Нещодавно Rocket змушена перейти на самозабезпечення, тому основне завдання команди, як стверджують співзасновники, утримати весь проєкт на плаву.

Кофаундери компанії продовжать пошук інвестора, аби зберегти українську частину бізнесу. Для збереження бізнесу в Україні компанія мінімізує витрати, оптимізує розміри команд, скасовує послугу нічної доставки.

При цьому, як уточнили у компанії, вартість доставки залишається на колишньому рівні.

Проект Dark Kitchen, як стверджують у Rocket, самодостатній та працює без додаткових інвестицій з грудня 2021 року.

У компанії також запевняють, що працівники, які змушені залишити команду, отримують допомогу: HR-фахівці допомагають їм скласти резюме, дають рекомендації щодо пошуку нової роботи, проводять кар'єрні консультації.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2021-початку січня 2022 року в Rocket пройшла хвиля скорочень. Офіційна причина – нібито зміни ринку та зменшення фінансування, у зв'язку з якими виникла потреба змінити фінансові плани та шукати додаткові інвестиції.