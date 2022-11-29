Родина McDonald’s: як глобальна компанія зберегла і подбала про своїх українських колег

Компанія McDonald’s з початком війни призупинила бізнес, але не розвиток. Спочатку лідер галузі допомагав реалізовувати благодійні програми в Україні, а з вересня почала заново відкривати ресторани

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24 лютого мережа McDonald’s зустріла із понад 10 тисячами працівників і 108 ресторанами в Україні. Постало питання: що робити в нових умовах, коли бізнес по всій країні зупинився. До того ж війна створила додатковий моральний тиск на працівників. Тому найперше, що зробив McDonald’s, — подбав про своїх людей. Компанія виплатила зарплатню за лютий достроково, зберегла медичне страхування, допомагала з виїздом і працевлаштуванням за кордоном тощо.

Найперше, що зробив McDonald’s, — подбав про своїх людей

Однак, окрім тактичних кроків було зроблено значно більше, що дало змогу команді проходити складні періоди й втілювати нові плани. McDonald’s — це people business: бізнес людей і для людей, тож серед пріоритетів — працівники компанії й громади, де працюють ресторани. Тому компанія швидко прийняла рішення: долучитися до життєво необхідних суспільству благодійних програм, де завдяки ініціативі й зусиллям працівників, а також фінансовій підтримці компанії та партнерів змогли допомагати Україні й українцям. Працівники ж були мотивовані, що можуть ефективно допомагати й бути потрібними в такий непростий час.

McDonald’s — це people business: бізнес людей і для людей, тож серед пріоритетів — працівники компанії й громади, де працюють ресторани.

Цінність фахових умінь під час війни

McDonald’s долучився до програм «Фундації Дім Рональда МакДональда»: завдяки волонтерам компанії вдалося реалізувати ці програми. Працівники завдяки здобутим у компанії професійним навичкам налагодили всі необхідні процеси й безпосередньо виконували їх.

За програмою надання продуктів першої необхідності українським родинам, які опинились у скруті, нині спакували та передали понад 140 тисяч продуктових наборів у ті міста, де це нагальна потреба. Від початку проєкт очолили працівники відділу постачання. Пакування налагодили за принципом роботи ресторану McDonald’s: облаштували дві лінії, де кожен стоїть на своєму місці, знає свою частину роботи і вкладає в пакет частину продукції. Адже бургер готується подібним чином: одна людина смажить м’ясо, друга карамелізує булки, третя робить заправку. Тож всі пакунки з продуктовими наборами збираються швидко і якісно.

Компанія передала українським родинам, які опинились у скруті, 140 тисяч продуктових наборів у ті міста, де це нагальна потреба

За цей час вже 500 людей волонтерили в проєкті. Таким чином, компанія максимально використала компетенції МакДональдз, щоб направити туди, куди потрібно було в той момент.

Завдяки такому ж професійному підходу запрацювали програми закупівлі життєво важливого медичного обладнання для лікарень та гуманітарної допомоги. Для медичних закладів закуплені 200 апаратів вакуумної терапії (ВАК-апаратів) для лікування обширних ран, за допомогою яких лікується більшість пацієнтів з мінно-вибуховими ранами.

Таким чином, в компанії максимально використали компетенції McDonald’s, щоб направити туди, куди потрібно.

Посилена турбота про людей і спілкування

У McDonald’s переконані, що найголовніше, що компанії вдалося зробити з початку війни, - це зберегти команду. Зараз компанія відновлює роботу ресторанів після вимушеної перерви, причому перші заклади вдалося відкрити з випередженням планового графіка, бо українці чекають на них. Що допомагає повернутися до роботи швидко і ефективно?

Підтримка для команди. McDonald’s продовжував виплати зарплат в повному обсязі в період вимушеного закриття ресторанів та покривав медичне страхування; заснував фонд для допомоги з оплатою лікування, якщо хтось із працівників отримав поранення внаслідок обстрілів; допомагав тим, хто виїхав з України, з працевлаштуванням у мережі за кордоном. Крім того, українців дуже підтримали колеги McDonald’s з інших країн, які через фонд Employer Fund могли пожертвувати з будь-якої точки світу. Так вдалося зібрати 5 млн доларів, і українські працівники додатково отримали разову матеріальну допомогу.

Для підтримки психологічного здоров’я співробітників впродовж всього часу, поки ресторани McDonald’s не працювали, компанія організовувала вебінари з психологами та розвивальні сесії.

Українців дуже підтримали колеги McDonald’s з інших країн, які через фонд Employer Fund могли пожертвувати з будь-якої точки світу

Відновлення навчання. Аби оновити знання і навички У McDonald’s за певний час до рестарту роботи ресторанів на внутрішній навчальній платформі стартували дистанційні курси з різних дисциплін – від лідерських навичок до харчової безпеки.

Аби прийняти рішення щодо відкриття ресторанів, McDonald’s ретельно зважив ризики та запровадив розширені процедури й протоколи заради безпеки працівників і клієнтів. Тому працівників почали навчати новим процедурам як швидко і злагоджено закрити ресторан, зупинити виробничі процеси, вимкнути обладнання і при цьому максимально видати замовлення у разі повітряної тривоги, щоб вся команда ресторану та відвідувачі могли перейти у найближче укриття.

Постійна комунікація. Одним з основних каналів, де компанія постійно спілкувалася з працівниками, стала корпоративна соцмережа Workplace. Її активно використовували й до 24 лютого (коли на платформі вже були присутні близько 80% усіх працівників), а після повномасштабного вторгнення доступ активували понад 98% працівників. Активне залучення працівників McDonald’s до використання внутрішньої платформи відіграло критичну роль у роботі зі співробітниками за останні 7 місяців – дало змогу залишатися на постійному контакті з командою, інформувати про рішення компанії, оперативно проводити опитування про обставини працівників, щоб мати змогу допомогти, якщо була така потреба. Згідно з опитуванням, 96% працівників підтверджують, що регулярна комунікація дає їм відчуття приналежності до компанії.

96% працівників підтверджують, що регулярна комунікація дає їм відчуття приналежності до компанії

За той час, поки McDonald’s не працював за основним напрямом бізнесу, працівники висловлювали бажання, аби ресторани знову відкрилися, і дуже зраділи, коли змогли повернутися до роботи.

Компанія продовжує підтримувати працівників, що дає змогу швидко відновлювати команди. В очікуванні на перемогу, компанія разом із працівниками поступово повертає відчуття «нормального життя».