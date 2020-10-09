Румыния закрыла небо для украинских самолетов — СМИ

8 октября правительство Румынии прекратило авиасообщение с Украиной, которая находится в желтой зоне карантина.
Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) со ссылкой на румынский телеканал Digi24.
По информации ГПСУ, правительство Румынии приняло решение о прекращении авиасообщения со странами желтой зоны карантина, среди которых находится и Украина.
Исключение из запрета на полеты в Румынию сделали для государств-членов Европейского Союза, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Объединенных Арабских Эмиратов и Катара.
Как отмечает издание, список был утвержден решением CNSU No. 47 от 05 октября 2020 года и опубликован на сайте Национального института общественного здоровья.
Ранее сообщалось, что Австрия с 27 июля ограничила въезд на свою территорию для жителей 32 стран, в том числе для граждан Украины, из-за ситуации с распространением коронавируса.
Перед этим Министерство экономики и коммуникаций Эстонии запретило венгерскому лоукостеру Wizz Air летать между Таллинном и украинскими городами.