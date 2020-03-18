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АПК 1 час назад

С начала 2020 года экспорт украинских яиц упал почти на 20%

Стали известны основные импортеры украинских яиц в январе-феврале 2020 года

С начала 2020 года экспорт украинских яиц упал почти на 20% С начала 2020 года экспорт украинских яиц упал почти на 20%
Украинские яйца

Украина в течение января-февраля 2020 года отправила на экспорт 19,73 тысяч т яиц на сумму $17,79 млн, что на 18% ниже показателя аналогичного периода 2019 года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы Украины.

При этом основными импортерами украинских яиц в указанном периоде стали:

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- ОАЭ — 7,86 тысяч т на $7,09 млн (39,85%);

- Катар — 1,71 тысяч т на $1,55 млн (8,69%);

- Либерия — 1,69 тысяч т на $1,53 млн (8,59%);

- другие — 8,46 тысяч т на $7,63 млн (42,87).

Согласно данным ежемесячного мониторинга аграрной торговли, который осуществляет Европейская комиссия, с декабря 2018 года по ноябрь 2019 года Украина заняла 3 место в списке крупнейших поставщиков продукции аграрного сектора в страны Евросоюза, экспортировав на сумму €7,3 млрд.

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Как известно, 23 января 2020 года Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сообщила о решении ЕС приостановить ввоз из Украины мяса птицы.

А 24 января 2020 года Беларусь запретила ввоз птицы из Винницкой области из-за регистрации вспышки птичьего гриппа. 

Предполагалось, что все эти решения связаны с гибелью птицы от гриппа 18 января 2020 года на ЧП "Хутор" в Винницкой области.

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