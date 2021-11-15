С начала 2021 года экспорт IT-услуг в Украине подскочил на 35%

За девять месяцев 2021 года в Украине экспорт IT-услуг увеличился по отношению к такому же периоду предыдущего года на 35%.

Как информирует Opendatabot, выручка бизнеса от IT-экспорта за это время составила $4,84 млрд — почти столько же, сколько за весь прошлый год.

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Среди всего экспорта услуг Украины доля информационных технологий уже достигла 38%. Для сравнения, в начале 2020 года она составляла 24%.

По информации Opendatabot, то, что IT-сектор в Украине продолжает развиваться, подтверждается и количеством новых ФЛП (физлиц-предпринимателей, — Delo.ua), специализирующихся на компьютерных и информационных услугах: так, за 2020-2021 годы их стало больше на 40%.

Количество IT-компаний также возросло: на 22% — с компьютерными услугами, на 10% — с информационными.

Рост показателей — результат деятельности аутсорсинговых компаний, которые нанимают украинских программистов для работы над зарубежными IT-проектами.

"Хорошо ли, что развивается экспорт IT-услуг? Когда доходы от отрасли растут, это всегда хорошо. Но аутсорс в чистом виде — продажа времени и наемного труда — является низкомаржинальным бизнесом. Надо отдать должное аутсорсинговым компаниям, которые формируют ресурс на начальном этапе — они собирают людей, обучают работе в командах, подходам к разработке и новым технологиям, повышают квалификацию", — прокомментировал CEO Work.ua Артур Михно.

Он подчеркнул, что государство должно быть крайне заинтересовано в том, чтобы внутри страны регистрировались и разрабатывались свои IT-продукты.

"Ведь IT-стартапы могут принести колоссальные доходы в виде будущих налогов и инвестиций. Для этого необходимо формирование максимально защищенного правового поля, упрощение и снижение налогов для продуктовых IT-компаний, а возможно и полное освобождение от них на начальных этапах", — добавил Михно.

Напомним, на сегодняшний день в Украине в сфере IT больше всего зарабатывают харьковские компании.

Ранее президент Ассоциации IT Ukraine Виталий Седлер заявил, что спрос на IT-специалистов в Украине растет в среднем на 30% за год, и на каждого трудоустроенного человека приходится порядка 30-40 вакансий.