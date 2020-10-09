IT и Телеком 20 минут назад

СБУ просит Google и Apple заблокировать российские мобильные приложения

СБУ также обратилась в МИД с просьбой проинформировать иностранных партнеров, работающих на территории Украины, о соблюдении требований действующего законодательства

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Служба безопасности Украины просит Google и Apple заблокировать запрещенные в нашей стране российские приложения. Об этом в соцсети Facebook сообщает пресс-центр СБУ.

"Служба безопасности Украины обратилась к иностранным компаниям Google, LLC и Apple Inc. о распространении на их сервисах Play Market и App Store мобильных приложений, в том числе, российских соцсетей, разработанных юридическими лицами, в отношении которых действуют экономические и другие ограничительные санкции", — говорится в сообщении.

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СБУ также обратилась в Министерство иностранных дел с просьбой проинформировать иностранных партнеров, работающих на территории Украины, о соблюдении требований действующего законодательства.

Решение о запрете использования российский соцсетей, ресурсов и ряда сервисов принял еще пятый президент Петр Порошенко. Изначально указ, который он подписал 15 мая 2017 года, действовал три года. 15 мая 2020 года запрет продлил президент Владимир Зеленский.

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Всего в санкционном списке Украины 1 228 физических и 468 юридических лиц. Кроме "Вконтакте", в нем разработчики российских антивирусов Kaspersky Lab, Dr. Web, всех ресурсов "Яндекса", включая "Кинопоиск", программного обеспечения ABBYY и 1С, Mail.ru и "Одноклассников". Доступ к ресурсам и сервисам этих компаний заблокирован интернет-провайдерами.

Решение о блокировке украинским обществом было принято неоднозначно, и часть украинцев продолжила использовать ресурсы с помощью VPN и других способов обойти блокировку. 

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский снял антироссийские санкции с 12 компаний, работающих в сфере IT. В частности, речь идет о компаниях "Парус-Спецпроект", "Парус-2", "Парус-Впровадження", "Парус-Мисто", "Парус-Прикарпатье", "Парус-Донбасс", "Центр информационных технологий "Парус-Единение", "Южный Парус" и ООО "Парус-Лев".

 

 

 

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