Съемки фильма с Ван Даммом в Киеве привели к огромной пробке на набережной (ВИДЕО)

На столичной набережной в Киеве утром в субботу, 26 сентября, образовалась огромная автомобильная пробка.

Причиной этого пользователи социальной сети Facebook называют съемки кинофильма с участием голливудского актера Жан-Клода Ван Дамма.

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"Наглядно причина длинного затора в Киеве на набережной утром в субботу — занята целая полоса под съемки", — написала в соцсети киевлянка Леся Казачинская.

Как сообщалось, ранее ради съемок комедийного боевика The Last Mercenary ("Последний наемник"), который снимет в Киеве стриминговый сервис Netflix, улицу Ярославского задекорировали французскими надписями, вывесками и дорожными знаками. Ведь по сюжету фильма события разворачиваются во Франции.

Например, супермаркет "Сільпо" на улице Ярославской, 56А переименовали в Votre Marche ("Ваш рынок").

Известно, что в Киеве снимут большую часть фильма, съемки продлятся, как минимум, до 26 сентября, а затем их продолжат в Париже. Режиссером и автором сценария The Last Mercenary является Девид Шарон. А главную роль в фильме сыграет Жан-Клод Ван Дамм.

Отмечается, что на Ярославской уже снимали в августе, в квартале от улицы Набережно-Крещатицкая до улицы Почайнинской, и в тот день движение автомобилей по улице было перекрыто.

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А также съемки проходили в спальном микрорайоне Бортничи, местные жители которого не преминули выступить папарацци. Например, съемочные моменты с Жаном-Клодом Ван Даммом удалось запечатлеть со своего балкона Максиму Кобцу — выложенные им в Facebook фото тут же разлетелись в онлайн. По словам очевидца, во время съемок все входы-выходы во двор были перекрыты муниципальной охраной, а вся съемочная группа, кроме актеров, была в масках.

Напомним, что крупнейший в мире онлайн-кинотеатр Netflix, активно развивающий производство контента по всей Европе, впервые снимает фильм в Украине. Это важно для развития отечественной киноиндустрии. В том числе, комментируя заход Netfli в Украину, министр культуры Александр Ткаченко отметил такой момент: "Надеюсь, лента (The Last Mercenary — Delo.ua) станет еще и первой, которая получит рибейты в Украине".

Производством фильма занимается компания Apple Tree (соучредителем которой является продакшн Star Media). Продюсерами картины стали основатели Apple Tree Влад Ряшин, Жан-Шарль Леви и Олиас Барко. Последний не так давно снимал в Украине в качестве режиссера фильм "Полина и тайна киностудии".