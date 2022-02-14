Сергей Тигипко намерен купить крупный завод по производству гвоздей "Нейл" — СМИ

Промышленная группа ТАС планирует приобрести ООО "Нейл" из Хмельницкого — крупный завод по производству гвоздей и крепежных средств. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По данным агентства, документы на согласование покупки уже в ближайшее время подадут в Антимонопольный комитет.

В промышленной группе ТАС, учредителем и основной акционером которой является бизнесмен Сергей Тигипко, эту информацию пока не комментировали.

ООО "Нейл" — производитель традиционных и специальных гвоздей. Завод выпускает также различные средства крепления, такие как саморезы, шурупы, конфирматы, болты, гайки, шайбы, резные стержни, анкеры, сверла.

Группа ТАС имеет значительные инвестиции в компаниях, входящих в украинский промышленный сектор и специализирующихся на производстве железнодорожных вагонов, стального литья и комплектующих частей для подвижного состава. В числе активов группы — ЧАО "Днепрометиз".

Напомним, Тигипко решил избавиться от одного из своих бизнесов. Группа ТАС Сергея Тигипко продала одноименную сеть, которая насчитывала около 100 аптек в Киеве и Киевской области. Хотя до этого Представители аптечного подразделения ТАС не скрывали намерения быстро расширить бизнес и пополнить ряды лидеров аптечного рынка.

Помимо завода "Днепрометиз", в последние годы группа ТАС купила завод "Кузня на Рыбальском" у Петра Порошенко и Игоря Кононенко, Универсал Банк и VS Bank (вошедший впоследствии в Таскомбанк), страховую компанию "ЭйгонЛайф Украина", застройщика "Билдинг Инвест Групп", элитный отель Radisson Blu Hotel Kyiv Podil, а также асфальтобетонный завод "Столичный".