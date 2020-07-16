Сервис доставки Raketa запустился в работу сразу в 10 новых городах Украины

Сегодня, 16 июля, сервис доставки Raketa начал работу сразу в десяти новых городах: Черкассах, Тернополе, Житомире, Чернигове, Херсоне, а также в Буче, Ирпене, Броварах, Борисполе и Кременчуге.

Как сообщает пресс-служба компании, сервис Raketa теперь доступен уже в 17 областных центрах, ряде крупных городов, а также в населенных пунктах в их периферии.

В течение первого месяца работы услуги доставки в новых городах будут полностью бесплатными. Оплачивается только стоимость блюд, которая полностью соответствует ценам в меню заведения.

При этом, сервис не накладывает ограничений по стоимости заказа — не важно, в заказе один хот-дог или десяток пицц для большой компании.

Чтобы воспользоваться доставкой Raketa достаточно иметь Android или iOS устройство и установить одноименное приложение.

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Протестировать услугу доставки можно со скидкой 70 грн. Для этого в приложении нужно активировать промокод RAKETAINKD . Он действует на первый заказ от 300 грн, при оплате картой.

К Raketa уже подключены десятки кафе и ресторанов в каждом из городов, заказ из которых будет доставляться в радиусе 2,5 км менее чем за 60 минут, уже с учетом времени приготовления.

В первый месяц услуги доставки будут осуществляться в тестовом режиме, а список заведений-партнеров будет расширяться. Кроме того, в ближайшее время в городах будет доступна услуга курьерской доставки продуктов из магазинов.

Сервис доставки Raketa начал работу в Днепре в марте 2018 года, в 2019 — в Киеве и Львове. В текущем году Raketa запустилась в Харькове, Одессе, Виннице, Вишневом, Павлограде, Запорожье, Полтаве, Ивано-Франковске, Кривом Роге, Николаеве, Ровно и Сумах. Теперь же к этому списку добавились еще десять городов.

В условиях карантина все курьеры работают в защитных масках и респираторах, а также регулярно дезинфицируют руки с помощью антисептиков.

Кроме того, доступна опция бесконтактной доставки — для этого достаточно в комментарии к заказу сделать соответствующую пометку, и курьер уточнит, где оставить заказ, чтобы минимизировать контакт.

О компании:

Raketa — украинский сервис доставки из кафе, ресторанов и супермаркетов. Компания доставила свой первый заказ 5 марта 2018 года. На сегодняшний день услугами Raketa можно воспользоваться в 25 городах Украины. В 2020 году сервис намерен покрыть 30 городов, после чего начнется подключение всех украинских городов с населением более 200 тысяч человек.