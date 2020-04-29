Сеть Aroma Kava открыла первое заведение за пределами Украины

Украинская сеть кофеен Aroma Kava открыла первое заведение за пределами Украины — в столице Беларуси Минске.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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"Новая кофейня, новая страна — Беларусь. В Минске открылась первая Арома", — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что заведение в Минске будет работать в режиме 24/7.

Ранее стало известно, что пандемия коронавирусной инфекции Covid-19 создала угрозу возникновения дефицита кофе.

В частности, прошлогодние прогнозы свидетельствовали о том, что в 2020 году спрос на кофе превысит предложение, однако недостачу восполнят за счет остатка предыдущих урожаев. Но теперь эпидемия нового вируса угрожает и сбору нового урожая.

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Напомним, ограничительные меры, принятые в Индии и Кении из-за вспышки коронавируса, угрожают мировым поставкам чая.

Как сообщалось, 24 марта в Киеве запретили работу киосков по продаже шаурмы и кофе.