Сезонного падения цен на сыр в Украине не будет — эксперты

На сегодняшний день пик активных продаж сыров уже прошел, однако производители пока не жалуются, что товар не распродан.

Как сообщает "Инфоагро", некоторые сыроделы даже увеличивают цены на сырье. По мнению экспертов, в ближайшие недели торговля сырами будет оставаться активной, но не даст возможности увеличивать цены, а низкая рентабельность не позволит их снизить, как это обычно бывает в это время года.

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Сейчас оптовые цены на традиционные сыры со всеми скидками и бонусами для дистрибьюторов по-прежнему остаются в основном на отметках 160-170 грн за килограмм.

Несмотря на высокий импорт, существенного падения производства сыра в Украине не отмечается.

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В частности, сычужных сыров в мае, как и в предыдущем месяце, произведено 9,4 тысячи тонн.

Ощутимого роста экспорта нет, однако импорт тоже точно не уменьшился, то есть потребление как минимум не падает.

Ранее сообщалось, что весной этого года закупочные цены на молоко остались на высоких отметках.

Напомним, по итогам 2020 года Украина импортировала 92 тысячи тонн молочной продукции — на 113% больше, чем в 2019 году, при этом экспорт упал на 15,6%, до 109 тысяч тонн, что привело к падению внешнеторгового баланса до -$77,5 млн.