IT и Телеком 1 час назад

SpaceX вывела в космос еще 53 спутника

Запуск ракеты-носителя был осуществлен с космодрома в американском штате Флорида в 14:19 по киевскому времени

Фото: SpaceX Twitter Фото: SpaceX Twitter
Фото: SpaceX Twitter

Американская компания SpaceX Илона Маска 13 ноября провела успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9, доставившей на орбиту 53 интернет-мини-спутника в рамках проекта Starlink.

Об этом сообщила компания в Twitter.

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Запуск ракеты-носителя был осуществлен с космодрома в американском штате Флорида в 14:19 по киевскому времени.

Всего на борту ракеты находилось 53 спутника.

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Сначала в компании планировали запустить Falcon 9 в пятницу. Однако в SpaceX решили перенести запуск ракеты-носителя на субботу из-за неблагоприятных погодных условий.

Напомним, космический корабль Crew Dragon-3 компании SpaceX Илона Маска 11 ноября состыковался с Международной космической станцией (МКС).

Отметим, 9 ноября астронавты SpaceX Crew-2 вернулись на Землю после шести месяцев пребывания в космосе. Капсула с астронавтами приземлилась у побережья Флориды.

Ранее сообщалось, что аэрокосмическая компания SpaceX продолжает подготовку многоразового корабля Starship к первому в истории орбитальному тестовому полёту. Многоразовая ракетная система состоит из космического корабля Ship 20 (или SN20) и носителя Super Heavy.

Ее высота достигает 120 метров. Она выше любой другой ракеты, когда-либо созданной в мире.

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