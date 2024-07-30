Створення позитивного досвіду роботи для співробітників: кейс компанії Тева

Інтервʼю з Лілією Дубас, директоркою з персоналу Тева в Україні

Тева в Україні є найбільшою міжнародною фармацевтичною компанією в Україні та точно знає все про відповідальність перед клієнтами, партнерами та співробітниками. HR-підрозділ компанії цьогоріч зосередився на трансформаційних процесах, аби зробити робочий простір команди максимально комфортним та ефективним. Лілія Дубас, директорка з персоналу Тева в Україні, розповіла про найважливіші проєкти компанії.

Лейтмотивом для HRD багатьох компаній в останні роки стали релокація, ментальне здоров’я, взаємна підтримка. Як ви, відповідальна за команду та лідерка внутрішніх змін, долали ці нові виклики?

— Я вірю, що справжнє лідерство проявляється саме у моменти кризи, коли відчуваєш глибоку відповідальність за людей, що довіряють тобі.

Коли співробітники зіткнулися з невизначеністю та стресом, наша команда роботи з персоналом діяла швидко і впевнено, забезпечуючи їм необхідну підтримку. Для мене це не просто обов’язок, а внутрішній поклик, який мотивує знаходити найкращі рішення і гарантувати безпеку та добробут команди.

Я не можу інакше, коли знаю, що мої дії можуть зробити життя людей кращим.

Ментальне здоров’я співробітників — чим Тева допомагає своїм співробітникам?

— Ми вважаємо турботу про ментальне здоров’я ключовою складовою нашої корпоративної відповідальності, особливо в умовах війни. Ми прагнемо бути надійною опорою для кожного члена нашої команди.

Нещодавно ми провели глибинне дослідження, щоб краще зрозуміти емоційний стан співробітників. Ми аналізували їхню здатність концентруватися на роботі, вплив особистих емоцій, стресові чинники, якість сну та інтерес до методів релаксації. Отримані результати допомагають нам надавати саме ті інструменти, які потрібні нашим співробітникам.

Наприклад, цього року ми розширили програму медичного страхування, додавши покриття на антидепресанти, засоби від тривожності та для покращення сну. Це дає змогу нашим співробітникам відчувати себе більш впевнено, знаючи, що вони мають доступ до необхідної медичної допомоги.

Я переконана, що ефективна підтримка ментального здоров’я співробітників — це не просто організація психологічних тренінгів. Це комплексний підхід, що пропонує створення умов, де кожен працівник відчуває визнання своїх досягнень, має можливості для розвитку та реалізації й різноманітні бенефіти.

Важливо розуміти, що емоційний стан співробітників тісно пов’язаний із внутрішнім кліматом команди та поставленими перед ними завданнями. Якщо у команді є прогалини у комунікації, невизначеність у поставлених цілях або відсутність стабільності, жодні лекції чи тренінги з психологічної підтримки не вирішать проблеми. Тому насамперед ми прагнемо забезпечити чітку організацію роботи, прозорість завдань та культуру взаємоповаги у колективі.

Саме такий підхід сприяє загальному добробуту співробітників.

Сьогодні компанії беруть на себе обов’язок піклуватись не лише про співробітників, але й про членів їхніх родин. Чи маєте ви сімейні проєкти? Як допомагаєте тим, хто вимушено покинув свій дім чи ще й досі живе та працює у прифронтових містах?

— У нас діє програма релокації, що передбачає переїзд співробітника з родиною до безпечних регіонів. Ми забезпечуємо робоче місце у новому регіоні, допомагаємо матеріально та оплачуємо оренду житла. Колеги у нових містах також активно допомагають новоприбулим адаптуватися, наприклад, з пошуком школи для дітей тощо.

Натепер маємо 23 релокованих співробітників з їхніми родинами, і ми готові до подальших запитів, оскільки війна триває. У нас залишаються співробітники у Харкові, які поки що не готові переїжджати, але ми стежимо за ситуацією і готові підтримати їх за потреби. Наразі ми надали можливість колегам тимчасово пожити у готелі в Буковелі, щоб вони могли відпочити від постійних обстрілів.

Одним із важливих проєктів для нас є проєкт «Ретрит», який дає змогу співробітникам разом із родиною провести тиждень у Буковелі. Ми забезпечуємо все: проїзд, проживання, харчування. Ця програма допомагає запобігти вигоранню та емоційному виснаженню. Ми постійно наголошуємо на важливості своєчасного відпочинку, щоб уникнути серйозних проблем зі здоров’ям. Минулого року «Ретритом» скористалися 250 співробітників та 500 членів їхніх родин. Ми пишаємося тим, що можемо надавати таку підтримку і допомагати нашим колегам зберігати емоційне та фізичне здоров’я.

Компанію Тева не оминули стратегічні зміни у бізнес-процесах. Як ви адаптували до цих змін HR-стратегію?

— У світі, що стрімко змінюється, наша мета не просто адаптуватися, а бути лідерами змін, завжди на крок попереду. Тому ми розпочали трансформацію HR-функції, щоб забезпечити досягнення стратегічних цілей компанії та успішну реалізацію бізнес-трансформації.

Наша HR-стратегія передбачає ребрендинг HR-функції, зміну операційної моделі, запуск центру Learning&Development, посилення комунікації та взаємодії, культуру визнання та винагороди, розвиток ціннісної пропозиції роботодавця (EVP) та створення позитивного робочого середовища. Ці напрями допомагають нам залишатися конкурентоспроможними, підтримувати високу мотивацію співробітників та досягати стратегічних цілей.

Для нас важливо створити найкращі умови для роботи, формувати високоефективні команди та забезпечувати позитивний і комфортний досвід роботи для всіх співробітників.

Трансформація HR-функції — це великий виклик для компанії та співробітників. Які основні етапи цього процесу і хто допомагає в його реалізації?

— Ми розпочали трансформацію HR-функції у лютому 2024 року, щоб створити більш ефективну та сучасну систему управління персоналом. Основну роботу здійснювала наша команда HR із залученням зовнішнього консультанта, щоб забезпечити експертну підтримку на всіх етапах.

Основним етапом було проведення дослідження серед співробітників та фокусних інтерв’ю як зі співробітниками, так і з командою управління. Це дало нам змогу виявити ключові моменти, які потребують покращення та змін. На основі отриманих результатів ми розробили нову стратегію, яку команда управління затвердила у червні.

Ключовим аспектом цієї трансформації є переосмислення ролі HR. Хоча поняття «відділу кадрів» втратило актуальність років 15-20 тому, досі існують стереотипи про те, чим насправді займається HR. Запитайте у своїх співробітників, з чим у них асоціюється ваш відділ, і ви можете бути здивовані деякими відповідями. Наша мета — змінити це сприйняття та культуру взаємодії на всіх рівнях, від співробітників до керівників.

Ви говорите про те, що ребрендинг HR є необхідністю у новій реальності. Які основні переваги це приносить компанії та співробітникам?

— Уявіть, що ви приходите на роботу і відчуваєте, що кожен робочий день приносить вам задоволення. Саме до цього ми прагнемо через ребрендинг HR. Наш головний фокус — створення позитивного досвіду роботи для співробітників. Ми хочемо, щоб кожен працівник відчував підтримку, мав зручні процеси та можливості для професійного зростання. Для компанії це означає досягнення бізнес-цілей через задоволених і мотивованих людей. Коли співробітники відчувають себе добре, їхня продуктивність зростає, а відданість компанії зміцнюється. Це допомагає нам реалізовувати стратегічні плани швидше та ефективніше.

Ще одна важлива перевага — залучення нових талантів. В умовах гострої конкуренції та браку людей на ринку праці важливо бути привабливим роботодавцем для найкращих фахівців.

Загалом ребрендинг HR дозволяє нам бути гнучкими й готовими до викликів сучасного світу, створюючи умови, в яких співробітники можуть досягати високих результатів, а компанія — зростати.

Як ви бачите майбутнє ролі HR у стратегічному розвитку компанії?

— Я бачу майбутнє ролі HR як ключового драйвера стратегічного розвитку компанії. Підтримання трансформації бізнесу через людей — це основна місія сучасного HR. Ми маємо не лише забезпечувати найкращі умови для роботи, але й активно сприяти адаптації та зростанню компанії в умовах швидких змін.

Я переконана, що успішна трансформація бізнесу можлива лише тоді, коли ми розвиваємо необхідні навички у співробітників та створюємо для них найкращі умови.

Що, на вашу думку, є основою у побудові довіри та ефективної співпраці між HR-відділом та співробітниками, а також між усіма функціями у компанії?

— Довіра й ефективна співпраця починаються з відкритої та прозорої комунікації. Внутрішні комунікації повинні бути багатошаровими та містити всі рівні організації. Особливу роль тут відіграє середня ланка менеджерів, адже саме вони часто є основним зв’язком між вищим керівництвом та своїми командами. Їхня роль у точному та своєчасному передаванні інформації є критично важливою.

Ліліє, ви працюєте у Тева вже понад 10 років. Чому ця компанія саме для вас є винятковим роботодавцем?

— Тева для мене — це не просто місце роботи, а місце, де ми разом із командою можемо реалізовувати свої ініціативи та бачити, як вони стають реальністю. Ця компанія надає свободу ухвалювати рішення та підтримує ініціативи на кожному кроці.

За ці роки я бачила, як наша компанія зростає і змінюється, і пишаюся тим, що є частиною цього шляху. Тева — це місце, де я відчуваю себе цінною, де мої ідеї отримують підтримку, а мої зусилля — визнання. Саме це робить компанію винятковим роботодавцем для мене і надихає мене працювати тут далі.