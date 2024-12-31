Свято складається з KFC: створи свій унікальний бакет

Цьогоріч новорічні свята стають ще приємнішими й смачнішими завдяки унікальній пропозиції від KFC, яка дозволяє комбінувати страви, щоб створити бакет для себе, друзів чи близьких людей.

Американська мережа ресторанів швидкого харчування KFC в Україні представила кастомний бакет. Так, з 9 грудня 2024 року до 12 січня 2025 року в усіх ресторанах мережі діє спеціальна акція, в межах якої можна створити персоналізований набір улюблених страв на власний смак.

Розуміючи важливість свободи вибору для кожного клієнта, KFC пропонує новий підхід: кастомізований бакет, який дозволяє комбінувати різноманітні страви так, як забажаєте.

Що можна додати до бакета

Клієнти мають змогу самостійно комбінувати інгредієнти для свого ідеального святкового набору: хрусткі крильця; соковиті ніжки; апетитні стріпси з соусом; ніжні сирні палички; смачні нагетси чи байтси; картоплю фрі, по-домашньому або картопляники для любителів гарнірів.

Кожен може створити унікальну комбінацію: бакет лише з сирних паличок, усі види курки потроху чи максимум картоплі для великої компанії. Бакет стане ідеальним доповненням до затишної вечері вдома, дружньої вечірки чи новорічного застілля.

Пропозиція вже доступна у всіх ресторанах KFC в Україні. Завітайте до найближчого закладу, оберіть улюблені страви та зберіть свій ідеальний бакет. Замовлення можна зробити безпосередньо у ресторані, зокрема на винос та забрати в кіоску або на стійці замовлень.

Завітайте до KFC, створіть свій унікальний бакет і подаруйте собі святковий настрій разом зі смачними стравами!

Свято KFC створили й на найбільших залізничних станціях України - у Дніпрі, Одесі та Харкові на вокзалах з’явилися ялинки, прикрашені ексклюзивними іграшками KFC. Ці ялинки створюють особливу атмосферу й додають святкового настрою.

Київське метро стало ще однією святковою локацією – підземкою вже їздить брендований потяг KFC та дарує пасажирам гарний настрій навіть у дорозі. Він має п’ять унікальних вагонів. Це відсилка до бакета: обирай різні страви та об’єднуй їх в одному наборі.

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення KFC Ukraine продовжив активно розвивати свою присутність в Україні, впроваджуючи нові страви та підтримуючи шанувальників незмінним фірмовим рецептом курки, успішно працює в Україні вже 12 років. За цей час компанія відкрила 64 заклади по всій країні, постійно розширюючи свою географію. Зараз компанія продовжує активно набирати нових працівників.

Також KFC приділяє особливу увагу екологічним ініціативам. Завдяки впровадженню рішень у напрямку розумного споживання, KFC вдалося скоротити використання пластику та зменшити обсяги пакування. Наприклад, щомісячна економія пластику складає близько 250 кг завдяки зниженню використання трубочок на 20% та 200 кг через скорочення пластикових кришок на 30%. Загальний обсяг пакування знижено на 25-30%, що дозволяє зменшувати вплив на довкілля. Окрім цього, за рік компанія відправила на переробку понад 200 000 літрів олії, сприяючи повторному використанню ресурсів та екологічній стабільності.