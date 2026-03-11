ТОП-50 AI-лідерів
Delo.ua презентує перший національний рейтинг, що вимірює, наскільки глибоко, ефективно та етично українські компанії інтегрують штучний інтелект у свої бізнес-процеси.
За даними Challenger, Gray & Christmas, у 2025 році у світі від 50 000 до 100 000 звільнень були прямо пов’язані з AI або автоматизацією.
Міжнародні компанії вже прямо пов’язують скорочення з впровадженням AI. Baker McKenzie планує звільнити 600–1000 співробітників — близько 10% штату — через автоматизацію частини процесів. Pinterest скорочує приблизно 15% команди, перерозподіляючи ресурси на розвиток штучного інтелекту. Samsung оголосила про плани перевести виробництво на повну автоматизацію на базі AI до 2030 року.
В Україні ситуація інша.
Мобілізація, міграція та демографічні втрати загострили нестачу людей на ринку праці. У багатьох компаній немає «зайвих» людей. Часто просто немає кому тримати процеси в роботі.
AI тут — не про оптимізацію штату. Це спосіб втримати швидкість і масштаб.
На цьому тлі Delo.ua провело дослідження і сформувало ТОП-50 компаній із найкращими AI-практиками. Компанії подані в алфавітному порядку. Ми не розставляли місця — ми фіксували, де AI вже став частиною системи.
Опитування компаній — від агро та ритейлу до банкінгу, виробництва й IT — показало: понад 85% мають затверджену AI-стратегію, понад 90% уже мають конкретні показники, за якими оцінюють результат протягом найближчих 3–5 років.
Компанії інтегрують штучний інтелект у ключові процеси — клієнтський сервіс, фінанси, логістику, аналітику. Скорочується час обробки запитів, автоматизується рутина, зростає точність прогнозування. Бізнес зростає без пропорційного розширення команд.
Кожна сьома компанія створила окрему роль або команду, що відповідає за AI. У частини респондентів показники впровадження включені до KPI керівництва. AI перестає бути експериментом ІТ-відділу і стає частиною управлінських рішень.
Коли людей бракує, технологія починає працювати за двох.
ТОП-50 AI-лідерів — це компанії, де штучний інтелект уже працює на рівні стратегії, процесів і конкретних показників.
- Кількість працівників: близько 50000
- Сфери застосування AI: виробництво, маркетинг, продажі, фінанси, логістика, HR, IT
Компанія розробляє власні AI-рішення, які вже інтегровані в бізнес- і виробничі процеси та формують єдину екосистему корпоративного штучного інтелекту. Серед ключових продуктів — MyOCR, система інтелектуальної обробки документів, інтегрована з електронним документообігом; SPAIS — уніфікована платформа комп’ютерного зору для управління моделями, моніторингу та аналітики; AI-агент для юридичної служби та AI-агент Service Desk, який обробляє запити користувачів і взаємодіє з ITSM-системами. Окремий клас рішень — прогнозні й оптимізаційні моделі для планування виробництва, управління запасами та логістики.
ШІ є невід’ємною частиною операційної екосистеми компанії та інтегрований із ключовими системами. У щоденній роботі співробітники використовують MS Copilot для автоматизації аналітики, підготовки документів і комунікацій. На технологічному рівні мовні моделі взаємодіють із CRM, ERP, логістичними та виробничими платформами через API. Комп’ютерний зір інтегрований із системами відеонагляду й безпеки, а OCR/IDP напряму працює з СЕД та іншими джерелами даних. У результаті ШІ функціонує як вбудований елемент цифрової архітектури, що поєднує дані, процеси та користувачів і може масштабуватися для зовнішніх клієнтів.
- Кількість працівників: 55 000
- Сфери застосування AI: виробництво, маркетинг, продажі, фінанси, логістика, HR, IT, персональна продуктивність, обслуговування, кібербезпека, legal
У ДТЕК діє масштабна програма інтеграції штучного інтелекту в бізнес-процеси — QUANTUM. Програма реалізується за підтримки команди MODUS X (група ДТЕК) та об’єднує всі напрями й проєкти, пов’язані з впровадженням і використанням AI-рішень у виробничій, операційній та корпоративній діяльності компаній Групи.
У межах QUANTUM на 2026 рік заплановано 15 AI-проєктів, частина з яких уже працює або перебуває на стадії пілотування.
ДТЕК застосовує штучний інтелект для прогнозування споживання енергії, оптимізації виробничих процесів, управління ризиками та автоматизації сервісних операцій, зокрема через інтелектуальних чат-ботів у контакт-центрах. Це дає змогу пришвидшувати ухвалення рішень, зменшувати витрати та підвищувати якість обслуговування.
Серед ключових реалізованих рішень — модель прогнозування генерації відновлюваної енергії, яка безперервно перенавчається та аналізує погодні параметри, вологість і сигнали з обладнання. Завдяки їй компанія заощадила близько 20 млн грн на рік на двох об’єктах (СЕС і ВЕС). Модель оптимізації логістики вугілля враховує його якість і забезпечила економію 64 млн грн на паливі та 32 млн грн — на логістиці.
У компанії діє внутрішня AI-спільнота: проводяться регулярні вебінари, майстер-класи, хакатони, обмінюються корисними практиками та запрошують зовнішніх експертів для всієї групи ДТЕК.
- Кількість працівників: понад 1000
- Сфери застосування AI: прогнозування виробництва електроенергії, обслуговування енергооб’єктів, маркетинг, HR, юридичний департамент, IT й інші.
Діє система PV.Forecast для прогнозування генерації відновлюваної енергії на основі ШІ: середньорічна похибка становить 15–18% залежно від локації об’єкта. Ще одне рішення — PV.Predictive Maintenance, модуль автоматичного аналізу роботи обладнання СЕС. Він щоденно перевіряє стан стрінгів і з’єднань, виявляє втрати генерації та сповіщає про це технічну команду сервісного обслуговування KNESS.
- Кількість працівників: більше 130
- Сфери застосування AI: маркетинг, продажі, IT, інше
Компанія розробила власний AI-сервіс для технічної підтримки та інструмент для автоматичного аналізу статусів поштових відправлень. На рівні стратегії розвитку створено внутрішні акселератори, воркшопи та AI-майстерні, які допомагають командам упроваджувати інновації та розвивати експертизу у сфері штучного інтелекту.
- Кількість працівників: 10 000
- Сфери застосування AI: агробізнес, логістика, фінанси, виробництво, IT, HR
В агробізнесі Kernel використовує безпілотники, супутникові знімки, погодні дані та машинне навчання для прогнозування врожайності, що дозволяє точніше планувати збирання та логістику. Моделі комп’ютерного зору аналізують структуру полів для агрохімічних досліджень і впровадження точного землеробства. Серед власних AI-розробок компанії - моделі прогнозування фаз розвитку кукурудзи й соняшнику, алгоритми для підрахунку зерен, оцінки густоти сходів і сегментації рельєфу, а також оптимізаційні системи для планування транспортування врожаю.
В управлінні персоналом Kernel створює AI-екосистему для людей. Штучний інтелект допомагає співробітникам формулювати цілі за принципами SMART, пришвидшує та здешевлює створення електронних курсів, а Telegram-асистент Kernel Buddy з інтегрованим АІ працює для адаптації нових співробітників. Також кожен новачок проходить обов’язковий курс з AI-грамотності, що формує культуру використання технологій у компанії.
Kernel формує AI-культуру як частину стратегії розвитку: топменеджмент відстежує глобальні бенчмарки за участі провідних експертів, співробітники мають квартальні цілі щодо застосування AI-інструментів, а в проєкті «Синергія змін» діє окрема категорія для AI-ідей із фінансовим заохоченням за їх впровадження.
- Кількість працівників: 3000
- Сфери застосування AI: виробництво, маркетинг, продажі, фінанси, логістика, HR, IT
У групі компаній розробили AI-асистентів, які аналізують дані з ERP та CRM і автоматично вносять фінансові документи безпосередньо в систему. У 2024 році компанія інвестувала у розвиток штучного інтелекту приблизно 1 млн гривень.
- Кількість працівників: 7000
- Сфери застосування AI: виробництво, IT
У компанії використовують LLM і GenAI для автоматизації процесів та аналітики.
У виробничих процесах і рослинництві компанія застосовує комп’ютерний зір і edge computing для контролю та прогнозування: розпізнавання шкідників, хвороб та рівнів вегетації рослин у власних застосунках, а також прогнозування урожайності з рекомендаціями для агрономів.
- Кількість працівників: 32000 (Україна)
- Сфери застосування AI: виробництво, продажі, фінанси, логістика, HR, IT, юридичний сектор, GR, ESG
Серед AI‑розробок компанії — рішення Data Model Meat Processing, яке змінює підхід до управління мʼясопереробкою. Система аналізує дані в реальному часі, будує математичні моделі й пропонує оптимальні налаштування для обладнання. Розроблено end-to-end рішення для управління вирощуванням птиці з використанням AI. Система допомагає планувати виробництво, контролює показники життєзабезпечення та автоматично керує ключовими факторами.
- Кількість працівників: понад 700
- Сфери застосування AI: виробництво, маркетинг, фінанси, HR, IT
Власні АІ-рішення дозволяють створювати агентські рішення для автоматизації задач розробки, оптимізації процесів, підвищення продуктивності тощо. Саме ця платформа є базою для впровадження АІ у компанії.
Культура АІ починається з онбордингу новачків.. Компанія підтримує спільноту через AI-клуб, тижневий дайджест тощо. Проводять внутрішній конкурс AI-рішень і організували ШІнтернатуру, за підсумками якої частина учасників отримала офери.
- Кількість працівників: понад 200
- Сфери застосування AI: маркетинг, HR, IT
Компанія створила AI-рішення для рекрутингу — інтелектуального агента з кількох модулів, які автоматизують ключові етапи підбору персоналу. Система парсить job-сайти та аналізує внутрішні бази кандидатів, оцінює профілі за визначеними критеріями та формує рейтинг із поясненням відповідності вимогам вакансії. Рішення інтегрується з ATS та HRM-системами, забезпечуючи завантаження даних і подальшу роботу з кандидатською базою.
- Кількість працівників: понад 1000
- Сфери застосування AI: продажі, клієнтський сервіс, HR, IT, маркетинг
- Кількість працівників: понад 1000
- Сфери застосування AI: продажі, клієнтський сервіс, HR, IT, маркетинг
В компанії створили декілька інструментів, зокрема рішення для перетворення мови на текст, яке можна запустити на потужностях у власному датацентрі, гарантуючи високу якість. Наразі компанія адаптує ці моделі для закладів охорони здоров'я. Окрім цього, всі працівники Tet використовують внутрішню LLM Tet GPT, яку створили на базі відкритих моделей, але убезпечили витоки чутливої інформації та джерела навчання моделі. Модель вже протестована та пропонується as-a-Service клієнтам. Щомісяця в компанії виходять "AI-новини", де співробітники демонструють створені ними нові інструменти та діляться досвідом.
- Кількість працівників: близько 2000
- Сфери застосування AI: виробництво, маркетинг, продажі
Компанія розвиває культуру інновацій та створює умови, у яких працівники можуть опановувати AI на практиці. Наприкінці 2023 року було запущено GenAI Upskilling Program, яка у 2025 році трансформувалася в Ciklum AI Academy — навчальну екосистему для розвитку навичок роботи зі штучним інтелектом.
Програма має окремі треки: технічний — для інженерів, та прикладний — для бізнес-ролей. Учасники також долучаються до спільноти AI Community, що налічує понад 500 колег.
- Кількість працівників: 9500
- Сфери застосування AI: IT, виробництво, маркетинг, фінанси, HR (як для внутрішньої глобальної трансформації так і для клієнтів)
Системно впровадив АІ в життєвий цикл розробки програмного забезпечення (SDLC). Моделі допомагають аналізувати бізнес-вимоги, генерувати технічну документацію, автоматично створювати тест-кейси, виявляти вразливості, оптимізувати код і скорочувати технічний борг. У ряді проєктів уже значна частина коду створюється за участі AI під контролем інженерів. Команди створюють і впроваджують продукти на базі власних платформ.
- Кількість працівників: понад 1600
- Напрями діяльності, у яких застосовують AI: маркетинг, продажі, HR, IT, освіта та PR
Розроблена система психолінгвістичної діагностики LITI (Lean-Ice Type Indicator), яка інтегрована з системами рекрутингу, онбордингу та кар'єрного розвитку. На основі інтерв’ю LITI аналізує вербальну поведінку за 110 критеріями на основі детальної інструкції. Впровадження LITI помітно оптимізує витрати на підбір персоналу: у 2024 році LITI допомогла компанії заощадити близько $100 000 витрат, які могли б піти на додаткові співбесіди та онбординг. Наприкінці 2025 року код платформи відкритий у публічний доступ.
- Кількість працівників: більше 1000
- Напрями діяльності, у яких застосовують AI: маркетинг, продажі, фінанси, логістика, HR, IT, інше
Розвиває власні рішення у сфері штучного інтелекту. Центральним елементом екосистеми є Joule — генеративний AI-асистент, інтегрований у хмарні рішення. Він допомагає користувачам працювати з даними, автоматизувати процеси, отримувати контекстні рекомендації та виконувати бізнес-завдання. Також створила власні моделі, орієнтовані на бізнес-дані для прогнозування бізнес-показників на основі табличних даних та для автоматизації й прискорення розробки.
- Кількість працівників: понад 1800 в Україні, 2000+ по всьому світу
- Сфери застосування AI: виробництво, маркетинг, продажі, фінанси, логістика, HR, IT, інше
Штучний інтелект у Sigma Software — частина стратегії трансформації бізнесу. Компанія працює з ML з 2013 року, а з 2018-го системно інтегрує AI у власні процеси. У 2024 році було створено AI Center of Excellence — окрему структуру, що об’єднує консалтинг, розробку, дослідження та впровадження AI. Центр відповідає як за клієнтські рішення, так і за внутрішню AI-трансформацію компанії.
Компанія вже запустила кілька внутрішніх продуктів: Sima Assistant — agentic AI-помічник для автоматизації HR та support-процесів; Unit Test Generator для створення юніт-тестів; Impact Analysis Tool для аналізу змін у коді та контролю якості. Паралельно реалізуються PoC-проєкти з автоматизації онбордингу, роботи з запитами клієнтів, створення вакансій, тощо.
AI-інтеграція супроводжується обов'язковим навчанням фахівців. У 2025 році стартував AI Champions Bootcamp — внутрішня програма з підготовки амбасадорів, які впроваджують AI-рішення у своїх командах. Наступний крок — подальший розвиток agentic AI та масштабування AI-грамотності на всіх рівнях компанії.
Основний принцип компанії: AI не замінює людей, а підсилює їхню цінність, прискорює процеси і підвищує продуктивність та якість роботи.
Кейс Sigma Software: системна інтеграція ШІ як стратегія розвитку бізнесу
- Кількість працівників: близько 7200
- Сфери застосування AI: виробництво, маркетинг, продажі, фінанси, логістика, HR, IT
У компанії є внутрішня AI-асистентка SOFI. Вона пов’язана з внутрішніми системами компанії — такими як корпоративна база знань, HR-сервіси, навчальні ресурси та внутрішні комунікаційні платформи. Має багато власних AI-рішень, серед яких є окремий AI-асистент для менеджерів для постановки цілей, роботі з фідбеком та перфоменс-менеджменту.
Проводяться внутрішні хакатони та GenAI Month, також, квартальні опитування eNPS та вимірюється рівень впровадження технологій через менеджерів.
- Кількість працівників: 2250
- Сфери застосування AI: маркетинг, продажі, HR, IT
Компанія розробила власну Applicant Tracking System (ATS) — внутрішню платформу для управління наймом, створену як альтернативу стороннім рішенням із недостатньою аналітикою та гнучкістю. Модульна архітектура ATS дозволяє адаптувати її під потреби різних команд, а дворівнева аутентифікація забезпечує високий рівень захисту даних. Система містить дашборди, кастомні KPI, персональні кабінети й "розумний" пошук кандидатів. Вбудовані AI-інструменти парсять резюме та автоматично оновлюють дані, суттєво скорочуючи рутинні процеси. Розробка та інфраструктура повністю контролюються in-house.
- Кількість працівників: понад 1400
- Сфери застосування AI: e-commerce, IT, маркетинг, продажі, фінанси, сапорт, PR
У компанії впроваджено RAG-система, яка допомагає перевіряти повноту вимог перед розробкою. Вона зменшує ризики помилок у технічних завданнях, а також автоматично оновлює документацію після кожного релізу — дані синхронізуються між Jira та Confluence без ручної роботи. Крім цього, компанія використовує AI-агентів: вони перевіряють якість наповнення товарів і пропонують покращення, обробляють прості запити клієнтів, виконують ревʼю коду розробників.
- Кількість працівників: понад 1000
- Сфери застосування AI: маркетинг, продажі, фінанси, логістика, HR, IT
Має власні AI-розробки, зокрема б’юті-консультанта Sofi, який аналізує інгредієнти й дані, щоб давати персоналізовані поради. Компанія активно експериментує з AI у креативі та підтримує ініціативи співробітників, впроваджуючи рішення, що оптимізують процеси або створюють нові сервіси. Компанія планує поглиблювати інтеграцію AI на рівні ERP для аналітики й прогнозування попиту.
- Кількість працівників: понад 4000
- Сфери застосування AI: маркетинг, продажі, IT
Компанія має власні AI-рішення. Зокрема, штучний інтелект інтегрований із CRM-системою, що дає змогу ідентифікувати клієнта, переглядати історію його звернень і пропонувати персоналізовані рішення під час спілкування в кол-центрі або в магазинах.
- Кількість працівників: 4300
- Сфери застосування AI: маркетинг, продажі, фінанси, HR, IT
Серед власних розробок компанії — рішення для моніторингу якості роботи контакт-центру, чат боти та AI-агенти. Також впроваджено інтеграцію AI-рішень з існуючими системами: штучний інтелект отримує необхідні дані та повертає результати обробки у робочі процеси.
AI інтегровано й у процес адаптації нових співробітників. Створено власний AI-центр компетенцій.
- Кількість працівників: понад 4000
- Сфери застосування AI: маркетинг, продажі, фінанси, HR, IT
Компанія впроваджує власні AI-рішення: use cases для чат-ботів із застосуванням AI-агентів, моніторинг власної мережі на основі ШІ, а також AI-асистентів для операторів контакт-центру. Крім того, компанія використовує AI для мікросегментації абонентської бази, персоналізованих комунікацій і формування індивідуальних пропозицій для клієнтів.
Є операційним виконавцем проєкту національної великої мовної моделі (LLM) і бере участь у її практичному впровадженні.
- Кількість працівників: понад 4000
- Сфери застосування AI: маркетинг, продажі, HR, IT, інше
Банк розвиває власні AI-рішення у ключових напрямах діяльності. У сфері протидії шахрайству застосовуються мультикаскадні архітектури, що поєднують бустингові моделі та варіаційні автоенкодери з оптимізацією гіперпараметрів за допомогою генетичних алгоритмів для досягнення оптимального балансу між точністю та швидкодією. Це забезпечує аналіз широкого спектра поведінкових маркерів на основі глибокої транзакційної історії клієнта в режимі реального часу для кожної операції або дії користувача. Додатково розроблено та адаптовано рішення з Face Verification, а також власні Сomputer Vision моделі для ідентифікації клієнтів та виявлення візуальних і контекстних ознак ризику.
Банк підтримує культуру роботи з AI: запроваджено спеціальне навчання зі штучного інтелекту, а співробітники можуть проводити R&D та пропонувати власні розробки. Ініціативи аналізуються, після чого банк визначає їхню доцільність та можливість впровадження в бізнес-процеси.
- Кількість працівників: 4830
- Сфери застосування AI: маркетинг, фінанси, HR, IT
Банк розробляє власні продукти на основі технологій інтелектуальної обробки документів (IDP) та машинного навчання (ML). AI-моделі працюють у private cloud та on-premise середовищах. Штучний інтелект інтегрований з іншими системами банку, зокрема в поєднанні IDP та RPA для автоматизації процесів.
У межах програми, спрямованої на розвиток талантів та інновацій серед співробітників, відбирають і масштабують перспективні AI-кейси.
- Кількість працівників: 2121
- Сфери застосування AI: маркетинг, продажі, фінанси, HR, IT
Власні рішення на основі штучного інтелекту розробляються на платформах Microsoft Azure, Сreatio та впроваджуються у внутрішні бізнес-процеси банку.
- Кількість працівників: понад 18000
- Сфери застосування AI: продажі, фінанси, ризики, antifrod, служба підтримки, логістика, HR, IT
Діє програма лояльності "Привіт", завдяки якій користувачі отримують персоналізовані пропозиції кешбеків і знижок. Впроваджено AI-сервіс експрес-аналізу ділової репутації контрагентів для бізнесу. Клієнти можуть миттєво отримувати стислий висновок про діючих або потенційних партнерів.
Діє ШІ-сервіс створення платежів із фото або тексту в "Приват24 для бізнесу". Інструмент автоматично формує платіжні документи без ручного заповнення реквізитів.
- Кількість працівників: близько 7200
- Сфери застосування AI: маркетинг, продажі, фінанси, IT, інше
ПУМБ використовує штучний інтелект як стратегічний інструмент трансформації бізнесу - від операційних процесів до рішень, що безпосередньо впливають на зростання та лояльність клієнтів. AI-рішення інтегровані в ключові напрями діяльності банку: продажі, клієнтське обслуговування, управління цінністю клієнтів, ІТ, маркетинг і ризик-менеджмент.
Банк приділяє особливу увагу безпеці, етичному використанню AI та захисту даних, формуючи культуру довіри до технологій і відповідального впровадження інновацій. Саме це стало одним із факторів швидкої AI-трансформації та відчутних бізнес-результатів.
Алгоритми штучного інтелекту допомагають масштабувати клієнтську базу, персоналізувати комунікації, підвищувати ефективність продажів завдяки рекомендаціям Next Best Action та повертати неактивних клієнтів через оновлений клієнтський досвід. AI також автоматизує аналіз документів, зображень, аудіо та великих масивів даних, посилюючи контроль, безпеку та протидію шахрайству.
Окрема перевага ПУМБ - AI-підсилені команди. Чат-асистенти, AI-агенти та внутрішні інструменти звільняють співробітників від рутини й прискорюють розробку рішень. У 2024-2025 роках банк інвестував 32,1 млн грн у впровадження AI як частину довгострокової стратегії технологічного лідерства. ПУМБ будує банк майбутнього вже сьогодні.
- Кількість працівників: близько 5500
- Сфери застосування AI: маркетинг, продажі, фінанси, HR, IT
Банк розробив власну AI-платформу з корпоративним порталом, де співробітники можуть самостійно створювати та використовувати AI-агентів для бізнес-завдань. Рішення охоплює аналіз дзвінків контакт-центру, AI-чати з клієнтами, набір готових AI-функцій для автоматизації процесів, а також інструменти контролю й налагодження роботи моделей. Платформа забезпечує безпечну інтеграцію штучного інтелекту з внутрішніми системами банку та підтримує масштабування AI-рішень у різних підрозділах.
- Кількість працівників: 1710
- Сфери застосування AI: маркетинг, продажі, фінанси, інше
Діє власна AI-модель для оптимізації внутрішніх бізнес-процесів і підвищення операційної ефективності. Щоб швидко запустити проєкт і уникнути значних капітальних витрат на власну інфраструктуру, банк розгорнув модель у хмарі з GPU-ресурсами.
- Кількість працівників: 500
- Сфери застосування AI: маркетинг, клієнтський сервіс, андеррайтинг, врегулювання
Компанія використовує AI для автоматизованого андеррайтингу, що пришвидшує ухвалення рішень і підвищує їхню точність, а також для дистанційної обробки заявок на виплати — оцінка пошкоджень здійснюється за зображеннями. У медичному страхуванні AI застосовують для діагностики й перевірки документів.
На рівні клієнтського сервісу ключовим AI-рішенням став сервіс «AI-лікар» у мобільному застосунку з медичного страхування. Це інструмент первинної медичної діагностики, який працює як персональний лікар у смартфоні і дозволяє позбавити клієнта зайвого клопоту на старті лікування.
AI підтримує ключові напрямки роботи: андеррайтинг на основі поведінкових та історичних даних, швидке врегулювання збитків, масштабоване актуарне моделювання та виявлення шахрайства.
- Кількість працівників: понад 700
- Сфери застосування AI: маркетинг, продажі, фінанси, логістика, HR, IT
Компанія співпрацює з digital-сервісом lilo, який переводить взаємодію в медичному страхуванні у формат «no-call» — без телефонних звернень, із доступом до цифрового помічника в застосунку. Крім того, компанія інтегрувала у свій мобільний застосунок опцію «еЛікар», що дозволяє клієнтам отримувати первинні медичні консультації онлайн.
- Кількість працівників: близько 4700
- Сфери застосування AI: маркетинг, продажі, логістика, HR, IT
Ритейлер застосовує різні моделі та інструменти, зокрема прогнозування відтоку клієнтів. Ця модель визначає ймовірність повторних покупок на основі поведінки та історії взаємодії покупця. Вона допомагає точніше планувати комунікацію, зменшувати кількість недоречних звернень і водночас оптимізувати маркетингові витрати.
- Кількість працівників: близько 14 000
- Сфери застосування AI: маркетинг, продажі, HR, IT
Розроблено асистент для контакт-центру, інструмент для адаптації нових співробітників, рішення для перевірки договорів та інші продукти. Штучний інтелект інтегрується з ERP та іншими системами через API.
- Кількість працівників: близько 8000
- Сфери застосування AI: IT, E-com, маркетинг, безпека, HR, логістика, фінанси
Компанія розробляє власні AI-рішення, зокрема локальні моделі для розпізнавання документів, автоматичного створення документації та генерації автотестів. Захист даних при роботі з ШІ забезпечується за рахунок ізольованих середовищ, контролю доступу, аудиту дій і шифрування. ШІ також інтегровано з CRM-системою, що підсилює автоматизацію бізнес-процесів.
- Кількість працівників:16 000
- Сфери застосування AI: маркетинг, продажі, фінанси, логістика, HR, IT
Серед власних розробок — AI Traffic Counter, HR Assistant та Recommendation Engine. Штучний інтелект інтегрований із системами ERP (довідникова інформація, зокрема каталоги товарів і магазинів), CRM (HR-процеси) та TMS (побудова маршрутів).
У компанії навчають персонал працювати з AI через внутрішні експерименти, відкриті пілотні проєкти та чатботи.
- Кількість працівників: близько 10 000
- Сфери застосування AI: маркетинг, продажі, фінанси, логістика, HR, IT
- Кількість працівників: близько 10 000
- Сфери застосування AI: маркетинг, продажі, фінанси, логістика, HR, IT
У сервісі «Телемедицина» під час онлайн-консультацій застосовується AI-рішення Skinive для аналізу зображень шкіри та попередньої оцінки дерматологічних ризиків (без заміни клінічного висновку лікаря). Для співробітників створено власний AI-продукт — внутрішній віртуальний помічник. AI-рішення інтегровані з ЕСОЗ, CRM та аналітичними системами, формуючи єдину цифрову екосистему з дашбордами, KPI й контролем якості.
- Кількість працівників: близько 30 000
- Сфери застосування AI: маркетинг, продажі
Компанія тестує AI-асистента, який обробляє звернення клієнтів у Facebook, Instagram, Telegram і Viber. Він вже бере на себе близько третини запитів: допомагає змінювати замовлення, надає інформацію про оплату, доставку та виконує понад 50 типових операцій. AI-агент інтегрований із CRM та ERP-системами, що дозволяє автоматично працювати з замовленнями, клієнтськими даними та сервісними процесами без участі оператора.
- Кількість працівників: понад 1260
- Сфери застосування AI: маркетинг, продажі, IT, інше
AI у компанії інтегрований у ключові бізнес-напрями. У контакт-центрі він працює в чат ботах та допомагає оцінювати якість обслуговування операторів. У маркетингу — автоматично аналізує та категоризує відгуки клієнтів, формує персоналізовані пропозиції та забезпечує "розумний" пошук.
- Кількість працівників: понад 3000
- Сфери застосування AI: маркетинг, продажі, фінанси, HR
У компанії AI-чат та чат-боти інтегровані з CRM і ERP через API, що дозволяє в режимі реального часу надавати клієнтам інформацію про статус замовлення, доставку, бонуси, наявність і вартість товарів, а також формувати персоналізовані рекомендації.
- Кількість працівників: понад 3000
- Сфери застосування AI: продажі
Компанія використовує ШІ в процесі приймання імпортних поставок. Модель автоматично забирає документи, зчитує потрібні поля, заповнює Excel-інструменти, зберігає результати та формує звіти. Компанія створила власні проєкти Data Lake та Machine Learning у хмарі Google Cloud, використовує low-code/no-code-платформи та роботів UiPath для автоматизації операцій.
- Кількість працівників: майже 7000
- Сфери застосування AI: маркетинг, продажі, HR
У компанії впроваджено аналітичний модуль у CRM для оцінки роботи клієнтського сервісу, а також AI-асистента в BPM-інструменти ERP для швидкого аналізу складних документів.
- Кількість працівників:10500
- Сфери застосування AI: маркетинг, продажі, HR, IT
Оновлений OKKO Pay 2.0 дозволяє заправляти авто зі смартфона без черг та швидко оплачувати не лише пальне, а й товари.
Компанія проводить вебінари, щомісячні тренінги, онлайн-воркшопи й організовує AI Pitch Day для обміну ідеями.
- Кількість працівників: понад 800
- Сфери застосування AI: маркетинг, продажі, фінанси, HR, IT
У компанії розробляють пайплайни та AI-агентів і використовують штучний інтелект у продуктових сценаріях у режимі реального часу для прийняття рішень. AI вже інтегровано з Jira, Confluence та HiBob, а також розробляються кейси, що дозволять виконувати дії в цих системах за допомогою AI, наприклад автоматично створювати тікети в Jira.
- Кількість працівників: 390
- Сфери застосування AI: маркетинг, продажі, HR, IT
У компанії функціонує окремий підрозділ, який відповідає за AI-рішення. Тева має власні розробки у сфері штучного інтелекту, проте не розкриває їх деталей. В Тева працює спеціалізована команда, яка створює текстовий, візуальний і відеоконтент за допомогою сучасних AI-інструментів.
- Кількість працівників: 3400
- Сфери застосування AI: медичні послуги
Діє система мовного аналізу дзвінків у контакт-центрі на базі штучного інтелекту. Розробляються рішення для автоматичної оцінки якості медичних заключень та проєкт із технологією speech-to-text, який дає змогу лікарям менше часу витрачати на ручне заповнення документації.
- Кількість працівників: 800
- Сфери застосування AI: маркетинг, продажі, IT, інше
Серед AI-рішень компанії — ідентифікація акцизних марок та розпізнавання пачок (відкрита або закрита).
- Кількість працівників: понад 1400
- Сфери застосування AI: маркетинг, продажі, фінанси, логістика, HR, IT
Співробітники компанії використовують інструменти на базі AI для підвищення ефективності й оптимізації часу. Технології використовуються для прорахунків, оптимізації рутинних задач, автоматизації онбордингу.
- Кількість працівників: 4620
- Сфери застосування AI: маркетинг, фінанси, HR, IT
AI використовується для автоматизації HR-процесів: обробки платіжних відомостей, перевірки точності розрахунків, оптимізації ресурсів і управління заявками. Спеціальне AI-рішення дозволяє бронювати відпустки, перевіряти зарплатні листи та обробляти звернення співробітників. Розроблені AI-інструменти також забезпечують інтеграцію та взаємодію між корпоративними системами, автоматизуючи обмін даними та прискорюючи внутрішні операції.
- Кількість працівників: понад 890
- Сфери застосування AI: виробництво, маркетинг, продажі, фінанси, логістика, HR, IT, інше
Компанія розробляє AI-агентів для окремих бізнес-завдань та кастомізовані AI-рішення для аналізу й автоматизації бізнес-процесів.