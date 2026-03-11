Delo.ua презентує перший національний рейтинг, що вимірює, наскільки глибоко, ефективно та етично українські компанії інтегрують штучний інтелект у свої бізнес-процеси.

За даними Challenger, Gray & Christmas, у 2025 році у світі від 50 000 до 100 000 звільнень були прямо пов’язані з AI або автоматизацією.

Міжнародні компанії вже прямо пов’язують скорочення з впровадженням AI. Baker McKenzie планує звільнити 600–1000 співробітників — близько 10% штату — через автоматизацію частини процесів. Pinterest скорочує приблизно 15% команди, перерозподіляючи ресурси на розвиток штучного інтелекту. Samsung оголосила про плани перевести виробництво на повну автоматизацію на базі AI до 2030 року.

В Україні ситуація інша.

Мобілізація, міграція та демографічні втрати загострили нестачу людей на ринку праці. У багатьох компаній немає «зайвих» людей. Часто просто немає кому тримати процеси в роботі.

AI тут — не про оптимізацію штату. Це спосіб втримати швидкість і масштаб.

На цьому тлі Delo.ua провело дослідження і сформувало ТОП-50 компаній із найкращими AI-практиками. Компанії подані в алфавітному порядку. Ми не розставляли місця — ми фіксували, де AI вже став частиною системи.

Опитування компаній — від агро та ритейлу до банкінгу, виробництва й IT — показало: понад 85% мають затверджену AI-стратегію, понад 90% уже мають конкретні показники, за якими оцінюють результат протягом найближчих 3–5 років.

Компанії інтегрують штучний інтелект у ключові процеси — клієнтський сервіс, фінанси, логістику, аналітику. Скорочується час обробки запитів, автоматизується рутина, зростає точність прогнозування. Бізнес зростає без пропорційного розширення команд.

Кожна сьома компанія створила окрему роль або команду, що відповідає за AI. У частини респондентів показники впровадження включені до KPI керівництва. AI перестає бути експериментом ІТ-відділу і стає частиною управлінських рішень.

Коли людей бракує, технологія починає працювати за двох.

ТОП-50 AI-лідерів — це компанії, де штучний інтелект уже працює на рівні стратегії, процесів і конкретних показників.

Далі — повний список.