Трети украинцев неуютно на рабочем месте - опрос

32% украинцев считают свое рабочее место неуютным, в том числе 13% отвечают так однозначно, а 19% склоняются к такой оценке. Об этом свидетельствуют данные опроса сайта по поиску работы grc.ua.

В то же время полностью удовлетворены уютом на работе 22% опрошенных, 39% ощущают, что для полного комфорта им не хватает нескольких деталей, а 7% не обращают на это внимание.

В частности, комфортным рабочее место считают лишь 17% мужчин, но 26% женщин; добавить некоторые детали хотели бы 35% мужчин и 42% женщин; скорее не считают место работы уютным 21% мужчин и 18% женщин, а точно неуютным его называют 15% мужчин и 11% женщин. Безразличность же к вопросу у мужчин вчетверо выше (12%), чем у женщин (3%).

При этом 72% опрошенных заявляют, что им важна комфортность и уютность рабочего места, и лишь 22% ответили, что их продуктивность от этого не зависит. Нашлось и 6% тех, для кого это вообще не имеет значения.

В частности, первый вариант выбрало 67% мужчин и 76% женщин, второй - 22% мужчин и 21% женщин, а по третьему разница оказалось, опять-таки, колоссальной - 11% среди мужчин и всего 3% среди женщин.

В grc.ua указывают, что в категории "19-23 года" не было предоставлено ни одного ответа о полном недовольстве рабочим местом. 56% выбрали "в целом да, но можно добавить некоторые детали".

Лидером в полной удовлетворенности оказалась категория "31-40 лет" (25%), а на последнем месте оказалась категория "от 60 лет" (довольны рабочим местом всего 9%). В свою очередь наиболее недовольной категорией оказалась "51-60 лет": 23% считают рабочее место совсем неуютным.

Если учитывать распределение по статусу должности, здесь все логично: наибольшая удовлетворенность (32%) оказалась у представителей топ-менеджмента, в то время как только 18% рядовых специалистов дали однозначно одобрительный ответ.

Также людям задавался вопрос о том, какие меры принимает их работодатель для обеспечения большей комфортности работы. 65% отметили наличие кондиционеров, 49% - кухни со всей необходимой техникой.

Остальные же ответы не получили упоминание более чем у 13% опрошенных, а 6% заявили, что работодатель не делает вообще ничего.

Опрос проводился экспертно-аналитическим центром портала в январе-феврале. В нем приняло участие 558 респондентов из всех регионов Украины.