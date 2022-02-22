Третині українців незатишно на робочому місці – опитування

32% українців вважають своє робоче місце незатишним, зокрема 13% відповідають так однозначно, а 19% схиляються до такої оцінки. Про це свідчать дані опитування сайту щодо пошуку роботи grc.ua.

У той же час повністю задоволені затишком на роботі 22% опитаних, 39% відчувають, що для повного комфорту їм не вистачає декількох деталей, а 7% не звертають на це уваги.

Зокрема, комфортним робоче місце вважають лише 17% чоловіків, але 26% жінок; додати деякі деталі хотіли б 35% чоловіків та 42% жінок; скоріше не вважають місце роботи затишним 21% чоловіків та 18% жінок, а точно незатишним його називають 15% чоловіків та 11% жінок. Байдужість же до питання у чоловіків вчетверо вище (12%), аніж у жінок (3%).

При цьому 72% опитаних заявляють, що їм важлива комфортність та затишність робочого місця, і лише 22% відповіли, що їхня продуктивність від цього не залежить. Знайшлося і 6% тих, для кого це взагалі не має значення.

Зокрема, перший варіант обрало 67% чоловіків та 76% жінок, другий – 22% чоловіків та 21% жінок, а по третьому різниця виявилася, знову ж таки, колосальною – 11% серед чоловіків і всього 3% серед жінок.

У grc.ua вказують, що у категорії "19-23 роки" не було надано жодної відповіді про повне невдоволення робочим місцем. 56% вибрали "загалом так, але можна додати деякі деталі".

Лідером у повному задоволенні виявилася категорія "31-40 років" (25%), а на останньому місці виявилася категорія "від 60 років" (задоволені робочим місцем лише 9%). У свою чергу, найбільш незадоволеною категорією виявилася "51-60 років": 23% вважають робоче місце зовсім незатишним.

Якщо зважати на розподіл за статусом посади, тут все логічно: найбільша задоволеність (32%) виявилася у представників топ-менеджменту, тоді як тільки 18% рядових фахівців дали однозначно схвальну відповідь.

Також людям ставилося питання про те, які заходи вживає їхній роботодавець для забезпечення більшої комфортності роботи. 65% відзначили наявність кондиціонерів, 49% – кухні з усією необхідною технікою.

Інші ж відповіді не отримали згадки більш ніж у 13% опитаних, а 6% заявили, що роботодавець не робить нічого.

Опитування проводилося експертно-аналітичним центром порталу у січні-лютому. У ньому взяло участь 558 респондентів з усіх регіонів України.