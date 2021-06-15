У ОГХК перед приватизацией почти вдвое уменьшилась прибыль

Чистая прибыль государственной "Объединенной горно-химической компании" по итогам 1 квартала 2021 года уменьшилась на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 245,6 млн гривен до 144,1 млн.

Об этом свидетельствует финансовый отчет предприятия, обнародованный на официальном сайте ОГХК.

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При этом, чистый доход от реализации продукции за квартал составил 1,186 млрд грн, что на 21,3% больше показателя 2020 года. Но возрасли и и операционные траты — на 16,7%, до 1,021 млрд грн. Нераспределенная прибыль на конец марта составила 167,4 млн грн. Доналоговая прибыль снизилась на 41,2%, до 176,5 млн грн.

Примечательно, что падение прибыли произошло в год, когда Фонд государственного имущества объявил о возобновлении "Большой приватизации", в которой будет выставлена на продажу и ОГХК.

Заместитель председателя ФГИ Тарас Елейко ранее сообщал, что предприятие, добывающее титановое сырье, будет выставлено на торги со стартовой ценой в 3,7 млрд гривен. Согласно последним заявлениям, проведение аукциона запланировано на июль 2021 года. Заинтересованность в приватизации предприятия выразили более 10 компаний.

АО "Объединенная горно-химическая компания" является одним из крупнейших в мире производителей титанового сырья. В ее состав входят Иршанский горно-обогатительный и Вольногорский горно-металлургический комбинаты.

Предприятие неоднократно обвиняли в том, что оно с помощью различных схем осуществляет поставки в оккупированный Крым, где в городе Армянске располагается их бывший традиционный покупатель — завод "Титан".

Впрочем, на предприятии отрицали поставки в Крым, заявляя, что контракты, заключенные ОГХК, не подразумевают отгрузку в Крым. А если контрагенты их нарушают, то ответственность должны нести именно они