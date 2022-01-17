UFuture и InSoft Partners продают свой совместный бизнес ITernal Group американской компании UST

Инвестиционная компания InSoft Partners и холдинговая компания UFuture продали свой совместный аутсорсинговый бизнес ITernal Group. Покупатель — международная компания UST со штаб-квартирой в Алисо-Вьехо, США.

Как сообщили пресс-службы компаний, оформление сделки длилось с сентября 2021 года по январь 2022-го.

"Наше партнерство с InSoft Partners только начинается. Сделка по продаже ITernal Group показала высокую доходность и масштабность перспектив. Я рад, что мы привлекли в Украину крупного международного игрока UST. Это не только международные инвестиции в развитие проекта, но и новый опыт, знания и возможности для украинских талантливых команд", – отметил основатель холдинговой компании UFuture Василий Хмельницкий.

Согласно договоренностям, UFuture продолжит развивать ucode IT academy как образовательную платформу для развития инновационного потенциала Украины, только уже в рамках собственных проектов социального инвестирования.

Напомним, ITernal Group запустили в 2018 году. За 1,5 года бизнес-проект купил компании по разработке программного обеспечения из Киева Lenal и Rademade. Кроме того, была куплена сервисная часть компании из Харькова Rozdoum.

Все эти проекты объединили в рамках единой структуры ITernal Group. Что касается покупателя, то UST работает на рынке разработки программного обеспечения более 22 лет. Ранее компания не имела представительства в Украине.

Холдинговая компания UFuture параллельно занимается разработкой и реализацией проектов в других отраслях. В частности, холдинг Хмельницкого завершает девелопмент (реконструкцию) первой очереди индустриального парка в Белой Церкви.

По состоянию на начало 2022 года на территории индустриального парка "Белая Церковь" работает шесть предприятий. Все они занимаются перерабатывающей или логистической деятельностью. Еще пять заводов построят в течение 2022 года.

А вот основной род деятельности InSoft Partners — покупка доли в сервисных IT-компаниях. Компания занимается тем, что увеличивает стоимость IT-бизнеса и масштабирует его. Среди завершенных проектов: Core Value, Cloudfresh.