Энергетика 1 час назад

Украина будет вынуждена остановить атомные блоки через 5-10 лет — Минэнерго

На завершение эксплуатации 15 энергоблоков АЭС необходимо 200 млрд грн

Атомные энергоблоки. Фото: dt.ua Атомные энергоблоки. Фото: dt.ua
Атомные энергоблоки. Фото: dt.ua

Украина будет вынуждена выводить из эксплуатации все свои атомные блоки (15 штук) уже через 5-10 лет.

Об этом заявила исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец в эфире телеканала "Украина", сообщает "РБК-Украина".

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По ее словам, время использования атомных блоков в Украине скоро завершится, но денег на вывод их из эксплуатации пока нет.

"Уже через 5-10 лет мы будем вынуждены постепенно выводить из эксплуатации наши атомные блоки. Поэтому, если нам посчитать по 15 блокам, то это 200 млрд грн нужно, а мы имеем только 5. Где взять 195 млрд грн?" — отметила глава Минэнерго.

"У нас отчисляются некоторые деньги, но они так малы, что наш сегодняшний фонд, который направлен на эти мероприятия, сегодня имеет всего лишь 5 млрд грн. Это почти $200 млн. То есть мы за все это время не аккумулировали даже на вывод одного блока. А у нас их 15. Мы сегодня эксплуатируем, но не закладываем затраты на будущее, чтобы безопасно это сделать", — добавила Буславец.

Ранее в Минэнерго посчитали, что на сегодняшний день дефицит в энергетической отрасли Украины за текущий год достигает более 50 млрд грн, из них 16 млрд — дефицит угольной отрасли.

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Напомним, в аварийный ремонт 14 мая был отключен третий блок Южно-Украинской АЭС. Из-за этого общая работающая мощность атомных блоков упала до 6780 МВт, что составило меньше, чем 49% от общей установленной мощности АЭС и было историческим минимумом атомной энергетики в Украине.

4 мая компания "Интерпайп" Виктора Пинчука заявила, что в последние дни апреля тарифы на электроэнергию выросли на рекордные 38%.

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