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Украина наращивает экспорт улиток, а "Нова Пошта" начала доставлять товары из Китая

26 декабря 2016, 21:10
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За три года экспорт украинских улиток в Европу вырос в 115 раз, "Нова пошта" начала доставлять посылки из китайских интернет-магазинов, включая Ali Express, а Украинское Дунайское пароходство получит баржи, о строительстве которых договорились еще в советские годы

Украина наращивает экспорт улиток, а Увеличить картинку

Антимонопольный комитет разрешил продажу сети АЗС "ТНК-Украина"

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешения на компании Glusco Energy SA (Женева, Швейцария) на покупку акций компаний, которые владеют одной из крупнейших сетей АЗС — "ТНК-Украина" (сейчас входит в структуру российской "Роснефти").

Впервые о попытках швейцарской компании купить украинскую сеть АЗС "Роснефти" стало известно в январе 2016 года. Однако тогда Антимонопольный комитет Украины оставил заявление без рассмотрения, так как компания не предоставила полный пакет документов.

Украина экспортирует улиток в 7 раз больше, чем сала

За последние три года Украина нарастила объемы экспорта улиток. В 2013 году украинские производители экспортировали 3 тонны моллюсков, в 2014 — 58 тонн, в 2015 — 260 тонн, а за первые 10 месяцев текущего года экспортировано 347 тонн. Для сравнения, за 10 месяцев этого года за границу была поставлена только 51 тонна украинского сала, а баранины — 9 тонн.

Украинских моллюсков покупают пока только две страны — Румыния (25%) и Литва (75%).

Отечественные улитки завозятся как сырье, стоимость которого в 5 раз меньше готовых продуктов. Средняя цена килограмма продукции составляет $1. В указанные страны продукция попадает охлажденной, обрабатывается и снова отправляется на экспорт, но уже по цене в среднем $6,5 за кг из Румынии и $5,5 за кг из Литвы.

"Нова пошта" разрушила монополию "Укрпошты" на доставку товаров из китайских интернет-магазинов

"Нова пошта" запустила услугу экспресс-доставки из Китая в Украину, разработанную в сотрудничестве с крупнейшим китайским логистическим оператором SF Express. Украинцы смогут заказать доставку товаров из крупнейших китайских онлайн-магазинов, включая Ali Express, в любую точку Украины.

В планах компании — в 2017 году перевезти из Китая в Украину более 2 млн отправлений.

Дунайское пароходство получит 60 австрийских барж по советскому контракту

Украинское Дунайское пароходство (УДП) получит 60 барж типа "Европа-IIБ", контракт на производство которых был заключен во времена СССР.

Баржи-секции типа "Европа-IIБ" УДП-1601-1630, УДП 1900-1930 построены на судоверфи в Линце (Австрия) по контракту "Совкомфлот" с австрийским банком BAWAG leasing GmbH от 1989 года. При развале СССР УДП стало правопреемником данного контракта.

Согласно договору, был внесен аванс в размере 15% от стоимости барж, остальную сумму с процентами пароходство должно было погашать по графику.

Как отмечают в украинской компании, погашение давнего кредита открывает для ЧАО возможности новых экспортных линий при поддержке Австрии.

Как работает антитабачный закон: Госпотребслужба проверила 200 ресторанов в шести городах

В трех из пяти ресторанов нарушается закон о запрете курения. Это следует из результатов проверок кафе и ресторанов, проведенных Госпотребслужбой и активистами.

Проверки проводились в течение ноября-декабря 2016 г. в более 200 заведениях в шести городах — Киеве, Днепре, Запорожье, Харькове, Одессе и Львове. Активисты намеревались выявить нарушения законодательства о запрете курения в помещениях заведений ресторанного хозяйства. По результатам рейда в 6 городах написано около 120 жалоб.

Напомним, в декабре исполнилось четыре года с начала действия антитабачного закона. По результатам мониторинга в конце 2015 года, 84% кафе, баров и ресторанов были "бездымными".

По материалам: "Дело"
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Теги: апк, экспорт, китай, нова пошта, амку

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