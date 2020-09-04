Украина увеличила импорт даже тех фруктов и ягод, которые выращиваются в стране

За первые 6 месяцев 2020 года Украина импортировала 443 тысячи тонн свежих фруктов, ягод и орехов общей стоимостью $333 млн.

Об этом сообщили аналитики Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА).

Подпишитесь на канал DELO.UA

Для сравнения: годом ранее импорт в натуральном выражении составил 398,9 тысяч тонн, а в стоимостном — $271 млн.

"Таким образом, зарубежные поставки свежих фруктов, ягод и орехов в Украину за год выросли на 11% в натуральном и 22,8% в стоимостном выражении", — говорится в сообщении.

Указано, что рост импорта фиксировался почти по всем товарным позициям свежей плодово-ягодной группы, включая фрукты и ягоды, которые традиционно выращиваются в Украине.

При этом наиболее резкое увеличение зарубежных поставок наблюдалось в сегменте бахчевых культур. За первые полгода Украина импортировала 2,1 тысяч тонн бахчевых, общей стоимостью $2 млн. Для сравнения, с января по июнь 2019 года аналогичные показатели составили 0,7 тысяч тонн и $0,6 млн соответственно.

Как отмечается, главной причиной роста импортных поставок в этом сезоне стало сокращение предложения местных арбузов и дынь ранних сортов.

В связи с низкими температурами в начале мая украинские фермеры были вынуждены с опозданием начинать сев ранних сортов бахчевых. А те фермеры, которые все же рискнули сеять арбузы и дыни, несмотря на низкие температуры, или потеряли часть урожая, или получили неравномерные всходы, в результате чего продукция на рынок поступала также неравномерно. Соответственно, всю первую половину лета большую часть предложения на рынке составляла продукция из Турции, Азербайджана и Узбекистана.

Читайте также: Украина уже не зависит от российского плодоовощного рынка

Существенное увеличение импорта было зафиксировано и в другом сегменте, который является традиционным для украинских производителей плодово-ягодной продукции. За 6 месяцев 2020 года Украина нарастила закупки яблок и груш, импорт которых за отчетный период превысил $10,5 млн.

Годом ранее импорт этих фруктов в стоимостном выражении составил $7,1 млн. При этом в натуральном выражении зарубежные поставки яблок и груш в Украину не только не увеличились, но и, наоборот, сократились на 10%.

"Причин роста стоимости импортных яблок в этом сезоне было несколько. Во-первых, после рекордного сезона 2018 года производство яблок, как в Украине, так и в большинстве европейских стран снизилось. К тому же, в результате неблагоприятных погодных условий в 2019 году многие фермеры жаловались на значительное количество продукции низкого качества. Соответственно, объемы яблок, которые могли храниться в хранилищах 8-9 месяцев, были ограничены. Еще одной причиной высоких цен на яблоки стал рост потребления этих фруктов во время карантина. Таким образом, увеличение спроса с одновременным уменьшением предложения яблок привело к значительным ценовым скачкам", — объясняет ситуацию директор по развитию УПОА Катерина Зверева.

Читайте также: Эксперт спрогнозировал урожай яблок в Украине

Аналитики ассоциации отмечают, что, по сравнению с прошлым годом, за 6 месяцев 2020 года Украина нарастила импорт и других фруктов и ягод, которые традиционно выращиваются в Украине. Так, за отчетный период импорт косточковых (абрикос, персик, черешня, слива) увеличился на 16,6% в натуральном выражении и на 26,6% в стоимостном.

Подобная ситуация наблюдалась и в сегменте свежих ягод. С января по июнь зарубежные закупки ягод выросли на 17,9% в натуральном и 40,9% в стоимостном выражении.

Как сообщается, нынешняя ситуация объясняется уменьшением производства как косточковых, так и ягодных культур в текущем сезоне. В апреле и мае в Украине наблюдались сразу несколько волн заморозков. Производители абрикоса и черешни с юга Украины говорили о потере 90-95% урожая ранних сортов косточковых, а большинство фермеров, занимающихся выращиванием голубики и земляники садовой, информировали, что потери составили от 20 до 50% урожая, в зависимости от региона.

Напомним, в первом полугодии 2020 года основным рынком сбыта для фруктов, ягод и орехов из Украины впервые стала Франция, которая опередила Польшу, Германию и Турцию.