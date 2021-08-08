Украина за полгода почти удвоила производство рыбной продукции и консервов

В январе-июне 2021 года в Украине изготовлено 7580 т готовых продуктов и консервов из рыбы (кроме целых или кусочками и блюд готовых из рыбы).

Это на 45% больше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия со ссылкой на данные Госстата.

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При этом рост производства рыбной продукции наблюдался также по следующим товарным позициям:

- рыба вяленая, сушеная, соленая или несоленая; рыба соленая, но не сушеная; рыба в рассоле (кроме рыбы копченой, филе из рыбы, рыбьих голов, хвостов и брюшек) — 5150 т (+4%);

- рыба сушеная и вяленая — 2310 т (+8%);

- икра других рыб — 1900 т (+41%);

- рыба копченая (включая филе, кроме тихоокеанского, атлантического и дунайского лосося, сельди и форели, а также кроме рыбьих голов, хвостов и брюшек) — 1990 т (+12%);

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- продукты готовые и консервы из сельди, целые или кусочками, в уксусе, масле, маринаде, томате (кроме фарша и блюд готовых из рыбы) — 1600 т (+1%);

- рыба соленая (кроме сельди) — 1040 т (+5%).

Кроме того, с начала года в Украине произведено:

- продукты готовые и консервы из сардин, сардинеллы, кильки и шпрот, целые или кусочками, в уксусе, масле, маринаде, томате (кроме фарша и блюд готовых из рыбы) — 5870 т;

- сельдь соленая — 1800 т;

- готовые продукты и консервы из другой рыбы, целые или кусочками, в уксусе, масле, маринаде, томате (кроме фарша и блюд готовых из рыбы) — 799 т;

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- продукты готовые и консервы из скумбрии, целые или кусочками, в уксусе, масле, маринаде, томате (кроме фарша и блюд готовых из рыбы) — 270 т.

Ранее сообщалось, что вылов рыбы в Черном море за год подскочил на 41%.

Напомним, за четыре месяца 2020 года Украина получила свыше $2,4 млн от экспорта готовой и консервированной рыбы.

За этот период было поставлено на внешние рынки 1 тысяча 273 тонны продукции.

В то же время с января по апрель 2019 года Украина поставила на внешние рынки 1 тысячу 364 тонны готовой и консервированной рыбы на $2,4 млн.

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