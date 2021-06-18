Транспорт 1 час назад

Украинский стартап по доставке овощей OVO привлек $350 тысяч инвестиций

Киевскую компанию оценили в 3 млн евро

Фото: facebook.com/ovoua Фото: facebook.com/ovoua
Фото: facebook.com/ovoua

Украинский стартап OVO, занимающийся доставкой овощей и фруктов, привлек $350 тысяч в рамках seed-раунда с оценкой компании в 3 млн евро pre-money.

Об этом со ссылкой на информацию TA Ventures сообщает Ain.ua.

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Указано, что инвесторами в этом раунде выступили фонд TA Ventures, клуб частных инвесторов ICLUB, а также Imperia Holding.

Вместе с раундом pre-seed, во время которого стартап привлек $150 тысяч, общая сумма инвестиций в OVO составила $500 тысяч.

Как предполагается, привлеченные деньги компания направит на открытие новых дарк-сторов, чтобы покрыть доставкой весь Киев.

Известно, что клиентами стартапа за год работы стали 7500 человек со средним чеком на сумму 950-1000 грн. За это время кроме овощей и фруктов OVO добавила в линейку продуктов хлеб собственного производства, крупы, чаи и продолжает расширять ассортимент.

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Всего в OVO работает 50 людей. Компания выполняет более 190 заказов ежедневно.

Напомним, в марте 2021 года OVO сообщил о привлечении $150 тысяч инвестиций в раунде pre-seed.

Ранее базирующаяся в Лос-Анджелесе украинская компания Universal Hydrogen, которая планирует поставлять водородные двигатели для региональных самолетов, объявила о привлечении $20,5 млн в рамках финансирования серии A.

Как сообщалось, совокупная стоимость 30 крупнейших стартапов Украины превышает $9 млрд. Большая часть этой суммы приходится на компании из первой шестерки: Gitlab, Grammarly, Ajax, People.ai, Restream и MacPaw.

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