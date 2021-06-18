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Украинский стартап Promin Aerospace привлек $500 тысяч на постройку самой маленькой ракеты

Разработчики из Украины планируют создать инновационный двигатель для самой маленькой орбитальной ракеты в истории

Фото: QPDigital Фото: QPDigital
Фото: QPDigital

Украинский стартап Promin Aerospace привлек $500 тысяч в раунде pre-seed от венчурного фонда QPDigital для постройки самой маленькой орбитальной ракеты в истории.

Разработчики из Украины планируют создать двигатель для сверхлегких ракет, а также вложиться в дальнейшее развитие и продвижение продукта, говорится в пресс-релизе компании.

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В частности, инновация компании ― уникальный двигатель, который во время полета сжигает твердый топливный стержень, служащий корпусом ракеты. Равномерная пульсация двигателя позволяет выстраивать точную траекторию полета. Двигатель создается при помощи аддитивных технологий, а вес ракеты при этом составит от 100 до 500 кг.

Указано, что разработкой занимается своя команда инженеров с привлечением экспертов из главных технических вузов Украины.

Как отмечается, технология Promin Aerospace в десятки раз дешевле всех представленных на рынке альтернатив. Запуск на суборбиту и орбиту обойдется в сумму до $200 тысяч.

Предполагается, что ключевыми заказчиками станут международные корпорации, для которых Promin Aerospace будет выводить на орбиту телекоммуникационные спутники, спутники съемки поверхности Земли и прочие.

Кроме того, двигатель представляет интерес и для исследователей ― он снизит нагрузку на бюджет научных институтов, которым необходимо запускать спутники для подтверждения экспериментальных гипотез.

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Как сообщается, первый коммерческий запуск Promin Aerospace планируется через 1,5 года.

"Партнерство с QPDigital — важный этап развития нашего проекта. Мы надеемся закрепиться на рынке SpaceTech, а экспертиза фонда поможет нам масштабировать производство и правильно реализовать маркетинговую стратегию. Наш продукт во много раз снизит затраты на вывод ракеты в космос для корпоративного сектора", — заявил сооснователь и глава Promin Aerospace Михаил Рудоминский.

Известно, что венчурный фонд QPDigital запустился в Украине в начале декабря 2020 года. Бюджет фонда — $100 млн, которые инвестируют в стартапы в сфере IT-логистики, цифрового здравоохранения, геймдева, блокчейна и искусственного интеллекта.

Ранее базирующаяся в Лос-Анджелесе украинская компания Universal Hydrogen, которая планирует поставлять водородные двигатели для региональных самолетов, объявила о привлечении $20,5 млн в рамках финансирования серии A.

Как сообщалось, совокупная стоимость 30 крупнейших стартапов Украины превышает $9 млрд. Большая часть этой суммы приходится на компании из первой шестерки: Gitlab, Grammarly, Ajax, People.ai, Restream и MacPaw.

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