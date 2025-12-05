Українці обирають ФОП для бізнесу: банки покращують тарифні пакети

Попри усі виклики воєнного часу в Україні стрімко зростає кількість фізичних осіб-підприємців. Тож не дивно, що українські банки зосереджують чимало уваги на цьому сегменті бізнесу, пропонуючи більш вигідні умови та послуги в тарифних пакетах для ФОП.

Які сфери та регіони у лідерах серед нових ФОП в Україні

За 2024 рік кількість зареєстрованих ФОПів в Україні зросла майже на 119 тисяч (станом на 1 січня 2025 року – понад 1,7 млн). І лише за третій квартал 2025 року українці оформили майже 84 тисячі власних бізнесів у форматі фізичної особи-підприємця. А загальна кількість ФОПів в Україні станом на 1 жовтня 2025 року вже перетнула позначку у 1,77 мільйона.

За даними українського Держстату серед новостворених ФОПів домінує бізнес в гуртовій та роздрібній торгівлі, а також у ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів. З липня по вересень 2025 року сукупно було зареєстровано 33 074 нових ФОП саме у цих сферах.

Також серед пріоритетів у нових ФОПів у 3 кварталі 2025 року й наступні напрямки:

освіта; охорона здоров'я та надання соціальної допомоги – 12 190 реєстрацій,

фінансова та страхова діяльність; операції з нерухомим майном; професійна, наукова та технічна діяльність, діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 11 887 реєстрацій,

інформація та телекомунікації – 10 003 реєстрацій.

У трійку лідерів серед регіонів України, де зареєстровано найбільше ФОПів входить Київ, Дніпропетровська та Львівська області.

Оптимальний банківський тариф для ФОП: чому бізнес обирає пакет "Правильний. Для своїх"

Зростання кількості українців, які розпочинають власну справу у форматі фізичної особи-підприємця, стимулює українські банки до адаптації профільних пропозицій. Конкуренція у цій ніші банківських послуг позитивна для ФОП-клієнтів, адже з'являються нові та більш вигідні тарифні пакети саме для цієї категорії бізнесу.

Для прикладу, в українському Кредобанку вже понад 3 місяці діють нові умови обслуговування на тарифному пакеті "Правильний. Для своїх". Це спеціальний тарифний план, що враховує особливості малого бізнесу й пропонує чимало переваг для комфортної роботи саме у форматі фізичної особи-підприємця.

"Ключовим елементом тарифного пакета для ФОП "Правильний. Для своїх" є бізнес-картка. Вона завжди під рукою у кожного підприємця і дозволяє розраховуватись за будь-які послуги чи товари, що стосуються підприємницької діяльності ФОП. Для прикладу, нею можна сплатити податки чи збори, послуги з отримання дозволів чи ліцензій, оплатити відрядження в Україні чи за кордоном або представницькі витрати, пов'язані з участю у виставках чи інших заходах", – пояснює Дудич Наталія, директор Управління розвитку мікробізнесу АТ "Кредобанк".

При відкритті тарифного пакета "Правильний. Для своїх", клієнти-ФОПи безплатно отримують одразу дві пластикові картки. Одну в гривні для щоденних розрахунків, другу в іноземній валюті на вибір (долар США, євро або польський злотий). І звісно, що для проведення безконтактних оплат, обидві картки можна додати до Apple Pay або Google Pay.

Окрім безплатного оформлення карток, у тарифному пакеті для ФОП від Кредобанку передбачено ще чимало послуг без будь-яких додаткових видатків, зокрема:

безкоштовне відкриття рахунків (у гривні, доларах США, євро чи польських злотих),

безкоштовне обслуговування рахунків,

зарахування коштів на бізнес-картку без комісії,

зарахування чистого підприємницького доходу без комісії.

Також абсолютно безплатно ФОП можуть здійснювати до 10 (включно) переказів у національній валюті на місяць та знімати щомісяця в банкоматах Кредобанку безкоштовно до 50 000 гривень.

Щобільше операції з конвертації, купівлі або продажу іноземної валюти для клієнтів-ФОП обійдуться лише у 0,15% незалежно від суми.

До звичних банківських сервісів, таких як зняття готівки без комісій в банкоматах Кредобанку (в межах встановлених лімітів) та в банкоматах за межами України, клієнти-ФОПи отримують доступ до знижок та пропозицій на платформі лояльності Mastercard Easy Savings.

"Завдяки бізнес-карті Mastercard українські ФОП, що обслуговуються в Кредобанку, можуть отримати знижки від близько 100 провідних світових компаній. Зокрема від Google Workspace, DocuSign, Adobe Acrobat, Notion, iStock, British Council, edX, Harvard Business Review. Зараз для підприємців також є нагода оформити мобільний зв'язок в Україні за відчутно нижчу плату", – коментує додаткові можливості тарифного пакета "Правильний. Для своїх" Дудич Наталія, директор Управління розвитку мікробізнесу АТ "Кредобанк".

Для того, аби скористатись усіма перевагами тарифу для ФОП новим клієнтам достатньо відвідати одне з відділень Кредобанку з ІD-карткою/паспортом громадянина України/закордонним паспортом та реєстраційним номером облікової картки платника податків (РНОКПП).

Для ФОПів, які вже є клієнтами Кредобанку, передбачено швидку дистанційну процедуру переходу на тарифний пакет "Правильний. Для своїх". Оформлення заявки на зміну пакета доступно в онлайн-банкінгу для бізнесу iFOBS та займає не більше кількох хвилин.

У Кредобанку переконані, що ФОП-сегмент і надалі ставатиме все більш вагомим драйвером української економіки. Відтак банки будуть вимушені адаптувати свої пропозиції та пропонувати зручні, вигідні й зрозумілі тарифні пакети.

"Правильний. Для своїх" це насправді сучасний тарифний пакет для ФОП від Кредобанку, який враховує реальні потреби малого бізнесу.

Ліцензія НБУ №43 від 11.10.2011р. Запис №96 від 31.03.1992р. у Державному реєстрі банків