"Укртатнафта" по итогам 2020 года впервые за шесть лет вышла на прибыль

ПАО "Укртатнафта" (Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, Полтавская область) в 2020 году получило чистую прибыль в размере 794,1 млн грн против 609,6 млн грн чистого убытка в 2019 года.

Об этом свидетельствует отчетность компании, приложенная для участия в одном из тендеров на сервисе ProZorro, передает "Интерфакс-Украина".

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Согласно этим данным, чистый доход НПЗ по итогам прошлого года снизился по сравнению с 2019 годом на 7,6% до 34,46 млрд грн. Валовая прибыль составила 4,63 млрд грн против 936,5 млн валового убытка в 2019 году.

Таким образом, "Укртатнафта" впервые с 2014 года сработала с чистой прибылью: в 2018 году ее убыток составил 321,1 млн грн, в 2017 — 2437,4 млн, в 2016 — 202,5 млн, в 2015 — 417,7 млн. В 2014 году чистая прибыль компании составила 349,7 млн грн.

Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" принадлежит 43,05% акций "Укртатнафты", еще по 28% контролируют структуры группы "Приват" Игоря Коломойского, а также бизнесмена Александра Ярославского.

Напомним при этом, что в конце марта Антимонопольный комитет оштрафовал компании, входящие в неформальную группу "Приват", суммарно на 4,7 млрд грн за сговор на рынке нефтепродуктов. Крупнейший штраф в 2,9 млрд грн получила "Укртатнафта".

При этом предприятие обвинило АМКУ в подталкивании его к банкротству на фоне остановки импорта дизельного топлива и сжиженного газа из России, что может свидетельствовать о намерении регулятора дестабилизировать таким образом ситуацию на топливном рынке. Завод пожаловался на АМКУ в Офис генпрокурора и Национальное антикоррупционное бюро, заявив о признаках госизмены в действиях комитета.