Транспорт 20 минут назад

"Укрзализныця" из-за карстовых провалов на Буковине изменила график и маршруты поездов

Ситуация на железнодорожном участке Новоселица — Мамалыга, через который курсировал поезд №118/117 Чернигов — Черновцы, остается сложной

Фото: Facebook/"Укрзализныця" Фото: Facebook/"Укрзализныця"
Фото: Facebook/"Укрзализныця"

"Укрзализныця" изменила график и маршрут поездов из-за карстового провала в Черновицкой области.

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Как сообщает пресс-служба компании, ситуация на железнодорожном участке Новоселица — Мамалыга, через который курсировал поезд №118/117 Чернигов — Черновцы, остается сложной и требует комплексного решения.

"Поэтому принято решение о том, что вышеуказанный поезд будет курсировать объездным путем — через Тернополь и Залещики. Из-за этого с маршрута исключены остановки на станциях Новоселица, Ларга, Каменец-Подольский и Дунаевцы", — говорится в сообщении.

В компании отмечают, что выезда из Черновцов рейсом №118/117 не будет 1 и 2 октября, а также 15 и 16 октября. Выезда из Чернигова этим же рейсом не будет: 2 и 3 октября, 15 и 16 октября.

Из Черновцов можно будет выехать поездом №8/7 Черновцы — Киев. К нему с 27 сентября добавят больше вагонов.

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Со станций "Ларга", "Каменец-Подольский" и "Дунаевцы" можно будет выехать рейсом №127/128 Ларга — Чернигов. На поезд будут пускать по ранее приобретенным билетам на рейс №118/117.

Со станции "Гречаны" можно будет выехать как поездом №117/118, так и №127/128.

Из Тернополя и Залещиков в Киев, Чернигов или Черновцы теперь можно будет добраться поездом №118/117, который будет курсировать по объездному маршруту.

"Укрзализныця уже привлекла специалистов по карстовым процессам, которые будут анализировать пригодность участка Новоселица — Мамалыга для дальнейшего движения и способы стабилизации земляного полотна", — добавили в УЗ.

19 сентября в Черновицкой области на перегоне Новоселица — Мамалыга из-за подмыва почвы произошел карстовый провал. Ремонтные работы длились в течение двух дней.

23 сентября на этом же участке появился новый провал под железнодорожными путями.

Напомним, в конце августа в Запорожье сошли с рельсов четыре вагона грузового состава, из-за чего несколько пассажирских поездов прибыли с задержкой.

Ранее сообщалось, что в феврале в Днепре сошли с рельсов восемь грузовых вагонов. В конце октября 2020 года произошло еще одно крупное ЧП в регионе: сход с рельсов товарного поезда в Кривом Роге. Тогдашний руководитель УЗ Владимир Жмак заявлял, что произошло это из-за действий неизвестных злоумышленников. 

 

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