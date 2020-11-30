Транспорт 40 минут назад

"Укрзализныця" увеличила пропускную способность в направлении трех морпортов

"Укрзализныця" проводит активную работу по увеличению пропускной способности в направлении морских портов Украины

Фото: Facebook/Укрзализныця Фото: Facebook/Укрзализныця
Фото: Facebook/Укрзализныця

АО "Укрзализныця" увеличило пропускную способность в направлении трех крупных морских портов Украины.

Об этом сообщил директор департамента коммерческой работы АО "Укрзализныця" Иван Хорьяков, передает пресс-служба ЖД-предприятия.

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"В течение октября 2020 года мы провели ремонтные работы и открыли движение на станциях: "Октябрьская" (Николаев) — три пути; "Береговая" (Одесская область) — два пути и два стрелочных перевода и "Черноморск-порт" — четыре стрелочные перевода", — рассказал Хорьяков.

Он также добавил, что до конца 2020 года запланированы ремонтные работы и дальнейшее увеличение пропускной способности припортовых станций "Береговая", "Измаил", "Октябрьская", "Прибугская".

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Кроме этого, "Укрзализныця" планирует уже в текущем году достичь ежесуточной нагрузки в миллион тонн.

В конце сентября Служба безопасности Украины разоблачила отдельных руководителей АО "Укрзализныця" на организации коррупционной схемы при контейнерных перевозках.

Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица искусственно создали для одного из филиалов "Укрзализныци" заведомо невыгодные условия для курсирования регулярных контейнерных поездов.

В начале ноября стало известно, что АО "Укрзализныця" завершает переговоры о подписании договоров относительно контейнерных перевозок в Европу и Азию.

Напомним, в конце октября на станцию ​​"Киев-Лиски" прибыл первый контейнерный поезд по новому маршруту Китай — Казахстан — Россия — Беларусь — Украина.

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