"Укрзализныця" запустит 15 дополнительных поездов

С 12 по 18 октября Укрзализныця запускает курсирование 15 дополнительных поездов.

Как сообщает пресс-служба ЖД-предприятия, запуск дополнительных поездов приурочен ко Дню защитников и защитниц Украины.

В частности, в западном направлении назначено шесть дополнительных поездов:

№217/218 Киев — Рахов (отправление из Киева 13 и 16 октября, с Рахова — 14 и 17 октября);

№239/207 Киев — Ужгород (из Киева 13 и 16 октября, из Ужгорода — 14 и 17 октября);

№202/201 Ковель — Киев (с Ковеля 12 и 17 октября, из Киева — 13 и 18 октября);

№235/236 Киев — Ужгород (из Киева 13 и 16 октября, из Ужгорода — 15 и 17 октября);

№250/249 Черновцы — Киев (из Черновцов 12 и 17 октября, из Киева — 13 и 18 октября);

№207/229 Киев — Ужгород (из Киева 13 октября, из Ужгорода — 17 октября).

В восточном направлении назначены два дополнительных поезда:

№254/253 Киев — Запорожье, Мариуполь (из Киева 13 октября, из Мариуполя — 17 октября);

№124/123 Киев — Константиновка (из Киева 13 и 16 октября, из Константиновки — 14 и 17 октября).

В южном направлении назначено четыре дополнительных поезда:

№298/297 Николаев — Киев (из Николаева 12 и 17 октября, из Киева — 13 октября);

№204/203 Одесса — Киев (из Одессы 12 октября, из Киева — 13 октября);

№298/297 Киев — Херсон (из Киева 18 октября);

№268/203 Одесса — Киев (из Одессы 17 октября).

Кроме этого, УЗ запустит три дополнительных поезда, которые соединят города-миллионники:

№241/242 Харьков — Одесса (отправление из Харькова 13 и 16 октября, из Одессы — 14 и 17 октября);

№168/167 Львов — Одесса (отправление из Львова и Одессы 17 октября);

№211/212 Харьков — Львов (из Харькова 13 и 16 октября, из Львова — 14 и 17 октября).

Кроме того, на праздничные дни Укрзализныця назначает дополнительные рейсы поездов №26/25 Одесса — Ивано-Франковск (12 октября из Одессы и 16 октября из Ивано-Франковска), №136/135 Черновцы — Одесса (из Черновцов 12, 14 и 16 октября , из Одессы 13, 15 и 17 октября) и продолжит маршрут следования поезда № 779/780 Сумы — Киев в Винницу (отправление поезда туда и обратно 14 октября).

Напомним, "Укрзализныця" ввела в график на 2022 год 19 новых поездов, в том числе, на новых маршрутах, а также ускорило 49 пар поездов суммарно на 58 часов в сутки в обоих направлениях.

Ранее в "Укрзализныце" обещали не повышать цены на билеты для пассажиров.