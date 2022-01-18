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Категория
Бизнес
Дата публикации

Ушла целая эпоха: популярный бар "Склад" на Бессарабке в Киеве прекратил работу

Ушла целая эпоха: популярный бар "Склад" на Бессарабке в Киеве прекратил работу
Бар "Склад". Фото: страница заведения в Facebook

16 января 2022 года заведение “Склад” компании “Близнецы Камикадзе” ("БарменДиктат") прекратило работу из-за проблем с помещением на Бессарабском рынке в Киеве. Проект работал с 2017 года.

Руководитель заведения Ирина Радченко рассказала изданию BAROUT, что основная причина закрытия в состоянии помещения.

"Ему нужен ремонт, возникали проблемы с электричеством и коммуникациями, поэтому мы ежемесячно тратим большие суммы на устранение неполадок. Это было очень болезненным решением, мы посвятили этому проекту пять лет, но вкладывать значительные суммы в ремонт коммунального помещения просто не готовы", — отметила Ирина. 

На вопрос, может ли "Склад" вернуться в новом помещении или формате, Радченко ответила, что пока таких планов нет. В компании сосредоточены на развитии таких заведений, как "БарменДиктат", "БД" на левом берегу и "Место, которого нет".

Напомним, что за 2021 год в Украине открылось на тысячу ресторанов больше, чем закрылось. 