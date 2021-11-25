Услуга "драйвер" от такси Uklon теперь страхуется на 100 тысяч грн

Онлайн-сервис вызова авто Uklon, совместно со страховой компанией ARX, застраховали услугу «драйвер» на сумму до 100 тысяч грн. Об этом сообщает пресс-служба ARX.

Страховое покрытие авто включается с момента посадки драйвера за руль автомобиля клиента и действует до момента завершения поездки. Страховка распространяется автоматически на всех пользователей услуги во всех городах присутствия сервиса Uklon.

Сообщить о страховом событии можно, позвонив на горячую линию Uklon или с помощью приложения: функция доступна во время поездки или в истории поездки.

«Команда Uklon ориентирована на то, чтобы предлагать пользователям лучший опыт от взаимодействия с нашим сервисом. Поэтому забота о безопасности клиентов — наш приоритет, мы постоянно запускаем новые фичи в приложениях, совершенствуем систему отбора драйверов и, конечно же, улучшаем условия страхования. Важный шаг в развитии сервиса — страхование популярной услуги «драйвер». К счастью, у нас есть надежный партнер на протяжении уже пять лет — компания ARX, которая вместе с нами на страже безопасности клиентов», — заявил Сергей Смусь, co-founder и СОО компании Uklon.

Услуга «драйвер», или как ее еще называют “трезвый водитель”, помогает в тех случаях, когда пользователи хотят доехать на своем авто, но по разным причинам не могут самостоятельно сесть за руль. При заказе к клиенту приезжает профессиональный водитель, который и отвезет его по нужному адресу.

«Uklon — наши давние партнеры, и для нас важно, чтобы каждый клиент сервиса был уверен как в безопасности своего здоровья и жизни, так и автомобиля. Услуга «драйвер» — популярное решение для современной жизни. В мире, где планы могут меняться ежеминутно, важно и приятно осознавать, что в любой момент можно смело идти отдыхать, ведь твой и автомобиля путь домой в безопасности», — отметила Нонна Рыжая, маркетинг-директор ARX.

Напомним, пользователи приложения службы такси Uklon смогут получить скидки на три поездки при условии, что сделают прививку от коронавируса. Промокоды на -50% от стоимости поездки смогут получить все, кто пройдет вакцинацию хотя бы первой дозой препарата против Covid-19.

Во время пандемии эта служба такси начала также оказывать услугу по отправлению посылки весом до 20 кг от двери до двери. Воспользоваться обоими предложениями смогут жители всех 27 украинских городов, где присутствует сервис Uklon.