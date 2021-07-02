В Херсонской области хотят построить частный морской порт

В городе Геническ Херсонской области предприниматели планируют возобновить реализацию идеи строительства частного грузового морского порта.

Как сообщает "Херсон Life", три года назад частная компания начала процедуру идеи строительства "Транспортного морского порта" общего назначения в Геническе.

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По информации издания, Херсонская облгосадминистрация тогда предложила разработать детальный план территории порта для повторного рассмотрения этой идеи.

К этому времени часть проектной документации по строительству порта частной компанией уже разработана, но пока все зависло из-за отсутствия задания на разработку детального плана территории от Генической райгосадминистрации.

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Сейчас готовятся обращения в местные органы власти и изучается мнение населения.

Напомним, в апреле исполком Измаильского городского совета подписал грантовый контракт по проекту "CBConnect-Trans — развитие интермодального трансграничного сообщения по маршруту "Исакча — Орловка — Измаил — Тулча".

Проект реализуется в рамках Совместной операционной программы "Румыния — Украина 2014-2020" и будет финансироваться Европейским союзом.

Ранее в в Одесской области протестировали паромный комплекс "Орловка" между одноименным поселком и румынской Исакчей.