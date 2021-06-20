В Киев запретили въезд грузовиков

В Киеве с 14:00 20 июня ограничили движение для большегрузного автотранспорта в связи с жарой.

Об этом сообщили в Департаменте муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По данным КГГА, из-за превышения дневной температуры воздуха свыше 28 °С ограничивается въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

По информации КГГА, ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву.

Ограничение введено распоряжением КГГА от 7 июля 2012 № 1173 "Об ограничении движения большегрузного автотранспорта на улицах и дорогах м. Киева в связи с повышением температуры воздуха".

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины переведены в режим повышенной готовности во всех областях страны.

Как сообщалось, Служба безопасности Украины проводит масштабные многоэтапные антитеррористические учения в большинстве областей Украины. Целью проведения мероприятий является совершенствование межведомственного взаимодействия по противодействию возможным террористическим и диверсионным угрозам.

Фото: Depositphotos.