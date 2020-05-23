В Киеве открыли 43 агропродовольственных рынка (СПИСОК)

В Киеве с субботы, 23 мая, после выполнения противоэпидемических требований могут работать 43 агропродовольственных рынка.

При этом на торговых площадках должны обеспечить ряд стандартных требований, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

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Таким образом, с 23 мая откроются:

- торговая площадка "Феофановский", улица Заболотного, 48-А;

- рынок "Демеевская", ООО "Манхэттен", улица Изюмская, 1;

- ТРК "Базар на лесной", ООО "Панорама-Инвест", улица Попудренко, 65;

- рыночный комплекс "Маяк", ПФ ООО "Ремонтник", улица Попудренко, 90/2;

- КП "Владимирский рынок", улица Антоновича, 115;

- ООО "Печерский рынок", Печерская площадь, 1;

- рынок "Иллис", ООО "Иллис", улица Чернобыльская, 16/80;

- КП "Бессарабский рынок", Бессарабская площадь, 2;

- рынок "Левобережный", ЗАО "Днепровский рынок", улица Сверстюка, 3;

- Т/М "Дарница", ЗАО "Днепровский рынок", улица Попудренко, 5;

- рынок "Путь", ООО "Горизонт-Инвест", улица Зодчих, 52/1;

- рынок ЧП "Колибрис", улица Леся Курбаса, 6;

- рынок "Одесский", АОЗТ "Истерн-Трейд", проспект Академика Глушкова, 32-38;

- ООО "РУИОЛ", "Рынок Выгуровский", улица Бальзака, 94;

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- ЗАО "Рынок Нивки", улица Щербакивского, 47;

- МЧП "Забота", улица Туполева, 13;

- ООО "ТК Борщаговский Рынок Западный", улица Депутатская, 2;

- рынок "Отрадненский", ОАО "Торговый комплекс "Борщаговский", бульвар Вацлава Гавела, 18;

- ООО "Цветочная Поляна" Рынок "Лукьяновский", улица Юрия Ильенко, 1;

- ООО "Фермер — Торг Плюс", улица Электротехническая, 18;

- рынок "Полесье", ООО "Полесье", улица Минская, 2-А;

- рынок "Виноградарь", ООО "Рынок Виноградарь", улица Василия Порика, 2-А;

- ООО "Агрорынок", улица Вербицкого, 32;

- рынок "Днепр", ООО "ТД Днепр", б-р Кольцова, 12;

- ЗАО "Фирма Лесная", рынок "Лесной", улица Миропольская, 2;

- ООО "Дарницкий рынок", улица Сормивская, 15;

- рыночный комплекс "Соломенский", ООО "Фирма Гарант", улица Соломенская, 24;

- КП "Житний рынок", улица Верхний Вал, 16;

- ООО "Нисэко", рынок "Позняки", улица Ревуцкого, 12/1;

- рынок "Полюс", ООО "Агро-Эко-Вектор", улица Маяковского, 17;

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- ЗАО "Рынок Оболонь", улица Героев Днепра, 41;

- ООО "Торговый комплекс Борщаговский", улица Зодчих, 58-А;

- рынок "Мостицкий", улица Правды, 3-А;

- рыночный комплекс "Севастопольский", б-р Чоколовский, 5-7;

- Т/М "Березняки", ООО "Берком", улица Миколайчука, 11;

- рынок "Минский", ООО "Явир-95", улица Маршала Тимошенко, 14-А;

- рынок "Оптима", ООО Кузнецова Анна Анатольевна, улица Мурманская, 6-Д;

- рыночная площадка ООО "Южный", улица Декабристов, 2-А;

- ООО "Лилия — МБ", улица Героев Сталинграда, 46-А;

- ООО "Печерский рынок", филиал, улица Бойчука, 1/2;

- рынок "Днепр", ООО "ТД Днепр", филиал, улица Симиренко, 5;

- рынок "Лукьяновский", ООО "Лукьяновский рынок", улица Ильенко, 1;

- рыночная площадка "Вырлица" ООО "КСН-Юнит", улица Декабристов, 12-А.

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При этом на рынках должны обеспечить:

- масочный режим работников и посетителей;

- дистанционную термометрию на входе;

- недопуск на территорию рынка лиц с признаками ОРВИ;

- дистанцию в 3 м между торговыми местами и дистанцию в 1,5 м между посетителями.

Кроме того, рынки должны обеспечить недопущение стихийной торговли вокруг.

Напомним, 15 мая в Киеве открыли 33 продовольственных рынка.

Ранее правительство опубликовало постановление, которым разрешило возобновить работу непродовольственных рынков в Украине.