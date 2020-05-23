В Киеве открыли 43 агропродовольственных рынка (СПИСОК)

В Киеве с субботы, 23 мая, после выполнения противоэпидемических требований могут работать 43 агропродовольственных рынка.
При этом на торговых площадках должны обеспечить ряд стандартных требований, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Таким образом, с 23 мая откроются:
- торговая площадка "Феофановский", улица Заболотного, 48-А;
- рынок "Демеевская", ООО "Манхэттен", улица Изюмская, 1;
- ТРК "Базар на лесной", ООО "Панорама-Инвест", улица Попудренко, 65;
- рыночный комплекс "Маяк", ПФ ООО "Ремонтник", улица Попудренко, 90/2;
- КП "Владимирский рынок", улица Антоновича, 115;
- ООО "Печерский рынок", Печерская площадь, 1;
- рынок "Иллис", ООО "Иллис", улица Чернобыльская, 16/80;
- КП "Бессарабский рынок", Бессарабская площадь, 2;
- рынок "Левобережный", ЗАО "Днепровский рынок", улица Сверстюка, 3;
- Т/М "Дарница", ЗАО "Днепровский рынок", улица Попудренко, 5;
- рынок "Путь", ООО "Горизонт-Инвест", улица Зодчих, 52/1;
- рынок ЧП "Колибрис", улица Леся Курбаса, 6;
- рынок "Одесский", АОЗТ "Истерн-Трейд", проспект Академика Глушкова, 32-38;
- ООО "РУИОЛ", "Рынок Выгуровский", улица Бальзака, 94;
- ЗАО "Рынок Нивки", улица Щербакивского, 47;
- МЧП "Забота", улица Туполева, 13;
- ООО "ТК Борщаговский Рынок Западный", улица Депутатская, 2;
- рынок "Отрадненский", ОАО "Торговый комплекс "Борщаговский", бульвар Вацлава Гавела, 18;
- ООО "Цветочная Поляна" Рынок "Лукьяновский", улица Юрия Ильенко, 1;
- ООО "Фермер — Торг Плюс", улица Электротехническая, 18;
- рынок "Полесье", ООО "Полесье", улица Минская, 2-А;
- рынок "Виноградарь", ООО "Рынок Виноградарь", улица Василия Порика, 2-А;
- ООО "Агрорынок", улица Вербицкого, 32;
- рынок "Днепр", ООО "ТД Днепр", б-р Кольцова, 12;
- ЗАО "Фирма Лесная", рынок "Лесной", улица Миропольская, 2;
- ООО "Дарницкий рынок", улица Сормивская, 15;
- рыночный комплекс "Соломенский", ООО "Фирма Гарант", улица Соломенская, 24;
- КП "Житний рынок", улица Верхний Вал, 16;
- ООО "Нисэко", рынок "Позняки", улица Ревуцкого, 12/1;
- рынок "Полюс", ООО "Агро-Эко-Вектор", улица Маяковского, 17;
- ЗАО "Рынок Оболонь", улица Героев Днепра, 41;
- ООО "Торговый комплекс Борщаговский", улица Зодчих, 58-А;
- рынок "Мостицкий", улица Правды, 3-А;
- рыночный комплекс "Севастопольский", б-р Чоколовский, 5-7;
- Т/М "Березняки", ООО "Берком", улица Миколайчука, 11;
- рынок "Минский", ООО "Явир-95", улица Маршала Тимошенко, 14-А;
- рынок "Оптима", ООО Кузнецова Анна Анатольевна, улица Мурманская, 6-Д;
- рыночная площадка ООО "Южный", улица Декабристов, 2-А;
- ООО "Лилия — МБ", улица Героев Сталинграда, 46-А;
- ООО "Печерский рынок", филиал, улица Бойчука, 1/2;
- рынок "Днепр", ООО "ТД Днепр", филиал, улица Симиренко, 5;
- рынок "Лукьяновский", ООО "Лукьяновский рынок", улица Ильенко, 1;
- рыночная площадка "Вырлица" ООО "КСН-Юнит", улица Декабристов, 12-А.
При этом на рынках должны обеспечить:
- масочный режим работников и посетителей;
- дистанционную термометрию на входе;
- недопуск на территорию рынка лиц с признаками ОРВИ;
- дистанцию в 3 м между торговыми местами и дистанцию в 1,5 м между посетителями.
Кроме того, рынки должны обеспечить недопущение стихийной торговли вокруг.
Напомним, 15 мая в Киеве открыли 33 продовольственных рынка.
Ранее правительство опубликовало постановление, которым разрешило возобновить работу непродовольственных рынков в Украине.