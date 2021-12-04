В Киевской области запустят новый элеватор

В городе Белая Церковь (Киевская область) запустят в работу новый элеваторный комплекс.

Об этом в соцсети Facebook сообщает пресс-служба компании Bühler.

По информации издания, элеватор откроет компания "Волыця-Агро". Проектная мощность одноразового хранения зернохранилища составляет 60 тысяч тонн.

Как заявил директор предприятия Андрей Рубашко, элеватор будет принимать как собственное зерно, так и сторонних производителей.

Одним из весомых преимуществ элеватора будет процесс сушки зерна, который будет производиться на зерносушилке производства Bühler GmbH общей мощностью 2 тысяч тонн в сутки при влажности 25%.

Ранее сообщалось, что в селе Вязовое Сумской области компания СТС ввела в эксплуатацию первую очередь нового элеваторного комплекса.

Емкость первой очереди рассчитана на единовременное хранение 25 тысяч тонн зерна, а общая мощность элеватора составит 100 тысяч тонн.

Напомним, Карловский машиностроительный завод KMZ Industries, входящий в структуру инвестиционной компании Dragon Capital Investments Limited, ведет строительство элеваторного комплекса в Тернопольской области, рассчитанного на единовременное хранение до 25 тысяч тонн сельскохозяйственных культур.