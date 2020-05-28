Транспорт 20 минут назад

В МАУ рассказали, как и когда будут возобновлять авиаперелеты

Крупнейший авиаперевозчик Украины представил стратегию возобновления полетов

Самолет МАУ. Фото: из открытых источников Самолет МАУ. Фото: из открытых источников
Самолет МАУ. Фото: из открытых источников

Украинская авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" готовится к реализации бизнес-стратегии, направленной на возобновление полетов.

Об этом в четверг, 28 мая, сообщает пресс-служба МАУ.

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Указано, что планы по рестарту работы компании рассчитаны с учетом оптимистического сценария по снятию ограничений на свободный выезд/въезд в/из Украины с 15 июня 2020 года как украинцев, так и иностранцев.

"МАУ прогнозирует, что после восстановления операционной деятельности пассажиропоток авиакомпании сократится примерно на 46% — до 1,9 млн пассажиров (из которых 986 тысяч уже перевезено с начала 2020 года до локдауна)", — говорится в сообщении.

Известно, что на начальном этапе рестарта — до апреля 2021 года — перевозчик планирует выполнять международные среднемагистральные point-to-point рейсы, способные демонстрировать высокую загрузку без поддержки транзита, а также возобновить внутренние рейсы.

На втором этапе — после нормализации трафика — МАУ намерены возобновить минимальную международную сеть.

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Выполнение же дальнемагистральных рейсов, как сообщается, возможно будет только после организации ключевых фидерных маршрутов — ориентировочно с апреля 2021 года.

"В начале возобновления полетов в расписании МАУ планируется задействовать до 14 воздушных судов с последующим увеличением до 28 самолетов. Дальнемагистральный флот МАУ будет сокращен, исходя из потребностей первого этапа восстановления. В дальнейшем будет приниматься решение о необходимости расширения парка широкофюзеляжных самолетов с учетом наличия трафика и в зависимости от изменений рынка — падения спроса на самолеты такого типа", — доложили в авиакомпании.

Также для эффективной работы на измененном после пандемии авиарынке МАУ вводит ряд изменений в базовый продукт. В частности, авиакомпания планирует упростить тарифную политику, уменьшить емкость салонов бизнес-класса, увеличить долю прямых продаж через сайт, а также внедрить на сайте сервис полного цикла, который позволяет пассажирам самостоятельно вносить изменения в бронирование.

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Как отмечается, целевая модель авиакомпании — увеличить утилизацию флота и снизить удельные затраты, сохранив при этом значительный транзитный потенциал.

"В связи с введением 17 марта ограничительных мер на регулярные пассажирские авиаперевозки, работа МАУ была практически остановлена. Сейчас менеджмент компании принимает все возможные меры по сокращению расходов и генерированию доходов от разовых рейсов. Наша цель — сохранить компанию и ключевой персонал, в частности, летный. К большому нашему сожалению, существенное снижение объемов деятельности авиакомпании повлекло вынужденное сокращение 900 высокопрофессиональных сотрудников МАУ", — заявил президент авиаперевозчика Евгений Дыхне.

Ранее стало известно, что в Украине собираются ввести авиационный сбор, который перевозчики должны будут платить за каждого своего пассажира и коммерческий груз.

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