Энергетика 2 часа назад

В Нидерландах запустили прототип крупнейшей в мире ветряной турбины

Установка Haliade-X будет построена для оффшорной ВЭС Dogger Bank C, которая расположена на 130 км к северо-востоку от берегов Англии

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В городе Роттердам (Нидерладнды) ввели в эксплуатацию прототип крупнейшей в мире оффшорной ветротурбины Haliade-X мощностью 14 МВт.

Как сообщает ExPro Consulting, ветряк установила компания General Electric Renewable Energy.

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"Прототип установки Haliade-X — это первая в отрасли турбина, которая успешно вышла на мощность 14 МВт. Наша турбина может генерировать до 74 ГВт-ч электроэнергии в год, сохраняя при этом до 52 тысяч тонн выбросов СО2, является эквивалентом эмиссии выбросов, которые производят 11 тысяч автомобилей", — рассказал главный технолог GE Renewable Energy Винсент Шелингс.

По информации GE Renewable Energy, впервые на коммерческой основе установка Haliade-X будет построена для оффшорной ВЭС Dogger Bank C, которая расположена на 130 км к северо-востоку от берегов Англии.

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Для этого проекта планируется производство 87 таких ветроэнергетических установок.

Команда GE Renewable Energy сейчас официально начала процедуру сертификации установки Haliade-X, — добавили в компании.

Ранее сообщалось, что австралийская компания CWP Global планирует инвестировать 76 миллионов евро (90,2 млн долларов США) в строительство ветроэлектростанции в Херсонской области.

Напомним, на территории Присивашской сельской территориальной общины Херсонской области строится крупнейшая в Украине ветровая электростанция на площади 68 гектаров.

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