В ноябре продажи новых авто в Украине рухнули на 17%

В ноябре текущего года украинцы приобрели и зарегистрировали 7,1 тысяч новых легковых автомобилей.

Как сообщает Ассоциация автопроизводителей Украины (Укравтопром), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, этот сегмент автомобильного рынка уменьшился почти на 17%.

При этом, в сравнении с октябрем этого года, спрос на новые автомобили упал на 16%.

По данным Укравтопрома, самой популярной маркой на рынке новых легковых автомобилей вновь стала Renault. За месяц 1 173 автомобиля этой французской марки пополнили украинский автопарк. Однако это на треть меньше показателя Рено годичной давности.

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На втором месте Toyota, автомобили этой марки выбрали 1 136 украинцев, что на 9% меньше, чем в ноябре 2019 года.

Третье место заняла KIA, в активе которой 509 регистрационных номеров (-32%). На четвертом месте расположилась Skoda, которая на 7% сократила ноябрьскую реализацию до 492 единиц.

Пятая позиция в рейтинге и 69-процентный рост показала Mazda, результат которой — 290 проданных в Украине авто.

Шестой результат продемонстрировали сразу две марки — Volkswagen и Peugeot, в зачете которых по 289 зарегистрированных авто.

По сравнению с ноябрем прошлого года, немецкая марка потеряла 50% продаж, а французская, наоборот, показала рост на 12%.

Также в ТОП-10 рейтинга марок вошли: Hyundai — 277 штук (-37%); Ford — 253 штук (+ 102%); Suzuki — 252 штук (+ 1%); Mitsubishi — 234 штук (-8%).

Всего с начала года свои первые регистрационные номера в Украине получили 75,6 тысяч новых легковых автомобилей, что почти на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, в первом полугодии 2020 года в Украину в режиме импорта было ввезено 193,5 тысяч легковых автомобилей, что на 36% меньше, по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.