Транспорт 1 час назад

В Раде предлагают отменить штраф за неправильное оформление товарно-транспортных накладных

Из КоАП хотят просто удалить соответствующую статью и вычистить упоминания о ней

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

11 депутатов Верховной Рады предлагают парламенту отменить наказание за неправильное оформление товарно-транспортной накладной по новым правилам (на сегодня за это предусмотрен штраф в размере 51 тысячи грн).

Соответствующий законопроект №6158 был внесен в Раду 8 августа. Его инициаторами значатся сразу восемь депутатов из фракции "Голос" (точнее, той ее части, что представляет собой депутатское объединение "Справедливость"), а также Александр Куницкий из "Слуги народа", Сергей Алексеев из "Европейской солидарности" и Лариса Билозир из группы "Доверие".

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Документ предусматривает внесение ряда изменений в Кодекс об административных правонарушениях относительно — исключение из него соответствующей статьи 132-2, а также упоминаний о ней в других статьях.

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"Текст статьи не соответствует общим правилам построения статей КоАП (нормы должны быть четкими, понятными, должны содержать информацию об объективной и субъективной стороне правонарушения). Предложенная редакция статьи изложена таким образом, что делает невозможным установление перечня действий, за совершение которых должна наступать административная ответственность", — указывается в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, указывают авторы, необоснованное, по их мнению, определение безальтернативного размера штрафа в санкции указанной статьи сделает невозможным реализацию требований статьи 61 Конституции и ряда статей самого КоАП по индивидуализации ответственности.

При этом они констатируют, что даже внесение изменений в статью 132-2 не позволит устранить двойную ответственность, в случае если отправитель и перевозчик груза является одним лицом, а также ответственность отправителя за превышение нагрузки перевозчиком (поскольку первый не контролирует данный параметр и не указывает его в ТТН) и за превышение габаритных параметров (поскольку разрешение на перевозку негабаритных перевозок должен получать перевозчик).

Напомним, что эта норма заработала в Украине с 1 октября, когда вступил в силу соответствующий закон. В то же время в Европейской Бизнес Ассоциации недавно обращали внимание на абсурдность самого порядка оформления ТТН, поскольку эта обязанность была возложена на грузоотправителей, а не на перевозчиков.

Ассоциация констатировала, что поскольку последние пользуются транспортными услугами других компаний, то в основном не имеют информации о параметрах транспортного средства перевозчика и, соответственно, не могут проверить такие данные и гарантировать их корректность при внесении в накладную. Ввиду этого в ЕБА призывали пересмотреть данную норму.

Источник фото: Depositphotos

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