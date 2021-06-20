В США цены на б/у автомобили достигли 68-летнего рекорда

В мае 2021 года цены на бывшие в употреблении автомобили в США достигли 68-летнего рекорда.

Как сообщает "Укравтопром" со ссылкой на Businessinsider, из-за нехватки ряда ключевых товаров, включая компьютерные чипы, замедлено производство новых автомобилей.

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При этом, согласно данным исследовательской компании J.D. Power, цена этих авто в мае достигла для США рекордной отметки — более $38 тысяч.

В издании отмечают, что благодаря росту цен на новые автомобили и пандемии COVID-19 старые автомобили становятся все более ценным товаром, даже несмотря на увеличение их возраста.

Так, по данным IHS, за последние 15 лет средний возраст автомобилей в американском автопарке неуклонно растет и в прошлом году достиг отметки 12 лет, что на 2 месяца больше, чем годом ранее.

По мнению экспертов, такое стремительное увеличение объясняется тем, что в пандемию машины не проходят столько километров, как раньше, сохраняя ресурс для дальнейшей эксплуатации.

В результате этого, автовладельцы все чаще отказываются от утилизации своих старых авто, вкладывая деньги в поддержку их технического состояния, что также увеличивает их стоимость на вторичном рынке.

Напомним, в мае украинские номера получили 33,2 тысячи подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа.

В то же время в апреле 2021 года на украинском рынке было реализовано и зарегистрировано 1266 новых коммерческих автомобилей.