Транспорт 20 минут назад

В США популярные подержанные автомобили стали стоить дороже новых

В течение года цены на машины в США выросли почти на 30%, в результате чего возникла "надбавка" за подержанные авто

Toyota Tacoma SR 2019 года. Фото: YouTube Toyota Tacoma SR 2019 года. Фото: YouTube
Toyota Tacoma SR 2019 года. Фото: YouTube

В США подержанные автомобили моделей, пользующихся большим спросом, из-за пандемии стали стоить на несколько тысяч долларов больше своей первоначальной цены.

Об этом сообщает AP.

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Так, в 2020 году автопроизводители должны были закрыть заводы на карантин, что сократило производство. В то же время спрос на ноутбуки, телефоны и другую бытовую технику спровоцировал переход производителей компьютерных чипов на производство полупроводников для этих товаров. Это привело к дефициту микросхем в автоиндустрии.

Указано, что отсутствие новых транспортных средств и высокие цены привели к тому, что на рынок бывших в употреблении автомобилей пришло больше людей, поэтому спрос там тоже высок.

Например, модель Toyota Tacoma SR 2019 года, заводская цена которой составляла около $29 тысяч. Дилеры переплачивают почти $1000, чтобы приобрести подержанную машину и потом перепродать ее конечному потребителю по $33 тысячи.

Отмечается, что в течение года цены на транспортные средства выросли почти на 30%, в результате чего и возникает "надбавка" за подержанные авто.

Кроме того, такое повышение цен составляло треть уровня инфляции в США за прошедший месяц. Средняя цена авто в июне составляет $26,457 тысячи.

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В то же время, по данным аналитиков, есть признаки замедления роста цен на авто. Сейчас недельный прирост цен самый низкий за 17 недель.

Напомним, мировые производители автомобилей и электроники несут убытки из-за дефицита полупроводников.

В частности, из-за нехватки чипов Hyundai объявил о временном закрытии завода в Корее. Аналогичные решения ранее приняли Honda Motor Co Ltd и General Motors Co по заводам в Северной Америке.

Как сообщалось, в мае украинские номера получили 33,2 тысячи подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа. 

В то же время в апреле 2021 года на украинском рынке было реализовано и зарегистрировано 1266 новых коммерческих автомобилей.

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