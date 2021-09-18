В Украине замедлился рост цен на недвижимость — исследование

Стоимость жилой недвижимости в Украине за год выросла на 8,3%, а за первое полугодие 2021-го жилье подорожало на 4%.

Об этом говорится в рейтинге агентства Knight Frank.

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Причем по темпам роста цен на недвижимость Украина заняла 22 место среди 55 стран мира.

На данный момент лидером рейтинга остается Турция — рост цен на жилье в этой стране составляет 29,2%.

Также значительно подорожала недвижимость в Новой Зеландии (на 25,9%), США (18,6%), Австралии (16,4%), Канаде (16%) и России (14,4%).

По данным агентства, за последний год увеличилось с 13 до 18 количество стран, где темпы роста измеряются двузначным числом.

В свою очередь только в двух странах — Индии и Испании — наблюдается падение стоимости недвижимости.

Напомним, в июне 2021 года Фонд государственного имущества Украины запустил бесплатный Сервис автоматической оценки стоимости недвижимости, что позволяет гражданам самостоятельно проводить операции по оценке стоимости недвижимого имущества.

Также сообщалось, что цены на недвижимость в Украине на протяжении полутора "ковидных" лет не просто возобновились после падения во время первого локдауна весной 2020 года, но и показали значительный рост: вторичный фонд подорожал на 16,4%, дома от 2011 года — на 16,7%.