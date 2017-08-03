Вице-президент "Укртрансгаза" уволен по результатам служебного расследования

По результатам служебного расследования Игорь Бурак уволен с должности вице-президента ПАО "Укртрансгаз" из-за нарушений процедур в закупке услуг по внутритрубной диагностике. Об этом сообщает пресс-служба "Укртрансгаза".

Расследование проводили с 25 по 31 июля 2017 года, а с 1 августа 2017 года Бурак был уволен с занимаемой должности.

Временно исполняющим обязанности вице-президента-главного инженера назначен Олег Михалевич, заместитель главного инженера по вопросам модернизации и перспективного развития ГТС.

Напомним, в марте 2017 года правление НАК "Нафтогаз Украины" проголосовало за отставку президента "Укртрансгаза" Игоря Прокопива. Управление компанией взял на себя первый вице-президент "Укртрансгаза" Мирослав Химко.

По поводу причин увольнения Прокопива в НАК сообщили, что независимый аудитор группы, компания Deloitte & Touche, обнаружил ряд нарушений во время официальной проверки счетов "Укртрансгаза". Позже по этим вопросам были проведены расследования как внешним аудитором, так и вновь созданным органом внутреннего аудита "Нафтогаза", который отчитывается аудиторскому комитету наблюдательного совета.

По данным пресс-службы "Нафтогаза", дополнительные расследования подтвердили ранее обнаруженные факты и помогли собрать больше доказательств ненадлежащего управления в сфере закупок. А имеющиеся факты нарушений стали поводом для последующих параллельных расследований, которые охватывают более широкий круг вопросов.

В рамках кардинальной реформы корпоративного управления "Нафтогаз" внедряет новую систему внутреннего контроля во всех компаниях группы. Для обеспечения соблюдения соответствующих политик и законодательства такие внутренние аудиторские проверки сейчас начаты во всех дочерних компаниях "Нафтогаза".

Напомним, в начале осени 2016 года вышел в публичную плоскость конфликт между Прокопивым и руководством "Нафтогаза". В результате чего Министерство экономразвития перебрало на себя полномочия управлять "Укртрансгазом". Однако после вмешательства премьера, полномочия по управлению "Нафтогазом" передали в Кабинет министров.

В сентябре 2016 года Прокопив обвинил менеджеров "Нафтогаза" в задержках согласования счетов для оплаты услуг контрагентов.

После перехода под управление Кабмина "Нафтогаз" отменил одну из самых крупных закупок "Укртрансгаза" — реконструкцию трех газокомпрессорных станций на общую сумму 4 млрд грн.