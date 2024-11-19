Вилучення активів виробника "Моршинської" в дохід держави: наступне засідання ВАКС заплановане на 29 листопада

Вищий антикорупційний суд України за позовом Міністерства юстиції проводить розгляд справи щодо вилучення в дохід держави активів усіх семи компаній, які входять до групи IDS Ukraine (ТМ "Моршинська", "Миргородська").

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Трансляції засідань, які проводить ВАКС у цій справі, доступні на його офіційному YouTube-каналі. На першому засіданні було розглянуто позов Мінюсту та подані сторонами процесу клопотання. Наступне засідання у справі заплановане на 29 листопада 2024 року на 15:00.

Старт засідань наближає момент, коли активи виробника "Моршинської", який є найбільшою українською компанією у своїй галузі, перейдуть у власність держави.

Тим часом, Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) продовжує раніше розпочатий процес передання приватному управителю двох найбільших структурних підрозділів компанії — Моршинський завод мінеральних вод "Оскар" та головної компанії групи ПрАТ "Індустріальні дистрибуційні системи".

Раніше представники IDS Ukraine заявили, що передання двох компаній групи несе ризики для її цілісності і може зруйнувати діяльність компанії і знищити її корисність для України. Окрім того, допуск управителя до частини активів IDS Ukraine до остаточного рішення ВАКС становить загрозу для збереження 1,2 млрд грн, які акумульовані на банківських рахунках виробника "Моршинської".

Для гарантування збереження цих активів на користь держави представники IDS Ukraine закликали Мін'юст застосувати для захисту інтересів держави у процесі вилучення корпоративних прав підприємств групи додаткові заходи забезпечення, зокрема до рішення ВАКС заборонити АРМА вчиняти дії з передання частини активів управителю, заборонити внесення змін до реєстрів та статутних документів компаній групи IDS Ukraine, аби захистити їх від дій управителя на період розгляду позову у ВАКС.

У IDS Ukraine також зазначали, що спільна мета менеджменту групи та України — збереження поточного стану найбільшого українського виробника вод та напоїв, який забезпечить збереження вартості та інвестиційної привабливості компанії до моменту можливого її переходу державі.