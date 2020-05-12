Транспорт 30 минут назад

Возобновлять движение пригородных поездов в Украине будут в 2 этапа

На первом этапе "Укрзализныця" готова вернуть в работу 745 пригородных поездов

Возобновлять движение пригородных поездов в Украине будут в 2 этапа Возобновлять движение пригородных поездов в Украине будут в 2 этапа
Пригородный поезд. Фото: УЗ

АО "Укрзализныця" планирует возобновлять пригородные пассажирские перевозки в 2 этапа, но только после того, как правительство отменит запрет на регулярные пассажирские перевозки, введенный в связи с эпидемией COVID-19.

Как заявил временный руководитель УЗ Иван Юрик, на первом этапе компания готова вернуть в работу 745 пригородных поездов, сообщает ЦТС.

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"Возобновление пригородного пассажирского сообщения, согласно плану, пройдет в 2 этапа: на первом этапе на пути вернутся 745 пригородных поездов для обеспечения подвоза граждан к местам работы в часы пик, на втором — планируем назначить еще 571 поезд, и, таким образом, полностью восстановить пригородное железнодорожное движение", — отметил топ-менеджер.

При этом в "Укрзализныце" отмечают, что указанные этапы возможны при условии отмены или смягчения карантинных мероприятий.  В таком случае компания будет готова оперативно осуществить назначение поездов и известить население о восстановлении пригородного сообщения.

Пока же специалисты УЗ проводят технический осмотр оборудования и подвижного состава, проверяют работоспособность касс и платежных терминалов, осуществляют текущие ремонты вокзалов и поездов.

Ранее сообщалось, что снятие карантинных ограничений на железнодорожном транспорте планируют именно с пригородных поездов.

Что касается межобластного сообщения, то его будут восстанавливать, начиная с поездов "Интерсити" и "Интерсити+".

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Когда именно это произойдет — пока неизвестно. В Офисе президента озвучивали информацию о том, что междугородное пассажирское сообщение в Украине могут возобновить только в середине лета.

Ранее сообщалось, что международное авиасообщение в Украине, вероятнее всего, не будет восстановлено с 23 мая 2020 года.

Напомним, правление "Укрзализныци" рассматривает возможность перевода работников компании на 4-дневную рабочую неделю с 1 июля 2020 года, в случае, если эпидемия COVID-19 продолжится.

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