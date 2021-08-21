Бизнес 1 час назад

Впервые бар из Украины попал в мировой гид 50 Best Discovery

Parovoz Speak Easy стал первым киевским заведением, представленным в перечне 50 Best Discovery

Фото: Barout Фото: Barout
Фото: Barout

Киевский бар Parovoz Speak Easy вошел в мировой ТОП заведений 50 Best Discovery, который создали эксперты премии The World's 50 Best Bars.

Как сообщает Barout, 50 Best Discovery помогает исследовать лучшие бары и рестораны мира.

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По информации издания, Parovoz Speak Easy стал первым киевским заведением, представленным в этом перечне.

На сайте 50 Best Discovery киевское заведение описывают как "прохладный шумный бар, скрывающийся в подвале одного из старейших киевских кинотеатров, где гостей встречают как старых друзей".

"Мы очень гордимся этим достижением и уверены, что гастрономический список от нашей страны будет стремительно расширяться. Хотелось плакать, когда увидел эту новость, плакать от радости, плакать, вспоминая все сложности на нашем пути, а также огромное старание нашей большой команды за долгие годы", — прокомментировал достижение совладелец бара Parovoz Speak Easy Дмитрий Шовкопляс.  

Parovoz Speak Easy

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Ранее сообщалось, что за 2020 год в Украине из-за локдауна закрылось около 4 тысяч ресторанных заведений.

Напомним, в начале 2021 года в Украине работало 14,7 тысячи ресторанов, кафе и баров, по сравнению с началом 2020 года, когда в Украине работало 18,6 тысячи заведений.

Таким образом, объем ресторанного рынка в Украине сократился почти на 30 процентов.

Всего за прошедший год ресторанный рынок из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 потерял почти 6 млрд грн.

 

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